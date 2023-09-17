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«За три месяца я один раз видела сына». Почему у украинцев в Европе забирают детей
Украинские военные провожают детей, находившихся в детской больнице в Киеве, к эвакуационному поезду, направляющемуся во Львов. Многие дети также прибывают в Эстонию в качестве военных беженцев. Фото: Gleb Garanich
BBC News Русская служба
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BBC

Миллионы украинцев уехали из своей страны, спасаясь от войны. Сотни из них на новом месте столкнулись с другой проблемой - европейские органы опеки забрали их детей. Поводы разные - от системного насилия до пропусков школы без уважительной причины, пишет Би-би-си.

Коллаж.
Коллаж. Фото: BBC

Почему так происходит и действительно ли сильно отличается родительство в Украине и в Европе?

«Если бы я была какая-то наркозависимая или ребенка обижала, но нет», - рассказывает ВВС Украина Елена. Ее десятилетнюю дочь забрали немецкие соцслужбы в ноябре 2022 года, мотивируя это подозрительным поведением матери и рисками для благосостояния ребенка.

«Я сама раньше работала в международном фонде, который занимался защитой прав ребенка. И здесь у меня забирают ребенка. Это просто ужасная ситуация», - возмущается украинка.

Летом офис уполномоченного Верховной рады по правам человека сообщал о минимум 240 случаях, когда у родителей или опекунов в западных странах отбирали детей местные соцслужбы.

В частности, как сообщили BBC Украина в украинских посольствах, в Польше, по состоянию на август, из семей изъяли 75 украинских детей, в Италии - семерых, во Франции - 11.

Посольство в Германии точных цифр не предоставило, но признает, что такие случаи не единичны. Хотя большинство детей, убеждают дипломаты, все же удается вернуть родителям или опекунам. Семьи после таких инцидентов в основном возвращаются в Украину.

Тяжелые преступления – побои или сексуальное насилие – скорее исключения в этой статистике, признают юристы и эксперты. Чаще причины, по которым в Европе могут забрать ребенка, в Украине не вызвали бы особых вопросов у соцслужб. И это вряд ли хорошая новость для Украины.

«Нас запирали в комнате, как преступников»

Елена родом из Луганска, поэтому бегство от войны пережила уже дважды. Второй раз выезжать пришлось уже из Харькова, когда в начале российского вторжения город беспощадно обстреливала российска армия.

В марте 2022-го она оказалась в Берлине с десятилетней дочерью. По словам матери, у девочки инвалидность и она требует особого ухода, поэтому адаптация на новом месте не всегда давалась просто.

Елена производит впечатление типичной представительницы среднего класса, хорошо говорит по-английски, в Украине работала в общественном секторе, после переезда сразу же начала посещать курсы немецкого и активно включилась в жизнь местного сообщества. Произошедшее потом она называет шоком.

В ноябре 2022-го у нее забрали ребенка представители Югендамта, немецкой службы защиты прав детей. Женщина объясняет это тем, что на фоне депрессии ей выписали неправильную дозу антидепрессантов.

Чрезмерная сонливость и апатия матери по всей видимости насторожили сотрудников школы, обратившихся в соцслужбу.

«Мы общались уже год, они знали, что мы адекватная семья, что мы приехали из-за российской агрессии. Они говорят, что подумали, что я принимаю наркотики, но ведь они могли просто спросить (прежде чем куда-то звонить - Ред.)», - возмущается Елена.

Ребенок. Фото является иллюстративным. 
Ребенок. Фото является иллюстративным. Фото: Getty Images

По словам украинки, у нее был рецепт на лекарства и подтверждения врачей, но убедить Югендамт ей не удалось.

Дочь провела отдельно от матери больше двух месяцев. Елене разрешали посещать ее в определенные дни и только под наблюдением.

«Нас запирали в комнате как преступников и даже подслушивали», - говорит она.

«Девочка особенная, она переживала, начался регресс. Она и так отстает в развитии, а тут стала вести себя, как грудной ребенок, писаться в штаны, я просто ее не узнавала. Она постоянно плакала и даже сейчас боится спать одна».

Елена говорит, что было непросто, особенно из-за плохого знания немецкого. Но она забила тревогу, привлекла общественные организации, посольство, говорит, что связывалась даже с депутатами Европарламента. По словам женщины, дочь она смогла вернуть только в январе 2023 года, когда нашла адвоката.

Его вмешательство в переговоры с соцслужбой позволило решить вопрос без суда. Даже разговаривать с ней в присутствии юриста работники Югендамта стали другим тоном, вспоминает Елена.

Через полгода после этого случая дочь до сих пор травмирована и боится отпускать маму, сама Елена ходит к психотерапевту.

Но так быстро вернуть ребенка удается далеко не всегда.

Ребенок. Фото является иллюстративным.
Ребенок. Фото является иллюстративным. Фото: Getty Images

49-летняя львовянка Татьяна, которая во время войны нашла убежище в городке Вайден в немецкой Баварии, уже четвертый месяц не может вернуть шестилетнего сына. По ее словам, за это время немецкие соцслужбы разрешили ей увидеться с ребенком один раз.

Сейчас идет суд, который должен решить, вернут ли ей мальчика.

Татьяна говорит, что была хорошей мамой, а ребенка забрали из-за недоразумений и семейного конфликта. Она рассказывает, что у нее сложные отношения со своей мамой. Она жила вместе с ними в Германии и как-то пожаловалась на насилие со стороны дочери, после чего ее и сына Татьяны изъяли соцслужбы.

Под предлогом того, что Татьяна может представлять угрозу для здоровья ребенка.

«У нас были скандалы с мамой, но свои родительские обязанности я выполняла как следует. Я не алкоголичка, дома всегда порядок, есть еда», - возмущается Татьяна.

Мать Татьяны поселили в приюте для пострадавших от насилия женщин, а мальчика отдали под временную опеку немецкой семьи.

«За три месяца я ребенка видела один раз 20 минут. Это просто жесть, - говорит Татьяна. - Я две недели не ела и не спала. Ты в чужой стране, ты не знаешь языка, их законов. Когда думаю, что я своего ребенка больше не увижу, я не хочу больше жить».

Теперь суд назначил ряд процедур. В том числе Татьяна должна пройти психиатрическую экспертизу и индивидуальную и семейную психотерапию для мирного урегулирования конфликта. Следующее заседание суда состоится 30 ноября.

«Я жду направления, потом надо найти переводчика или психиатра, который хотя бы по-русски говорит. Кто это будет оплачивать и как, я не знаю, но время идет, а ребенка я не вижу», - говорит Татьяна.

Югендамт на запрос ВВС Украины по фактам изъятий украинских детей из семей не ответил.

Алкоголь, прогулы в школе и один дома

Ребенок. Фото является иллюстративным.
Ребенок. Фото является иллюстративным. Фото: Getty Images

Причины, по которым у украинцев за границей забирают детей, самые разные. Среди них встречаются действительно криминальные истории, когда вмешательство западных соцслужб становится для детей спасением.

В частности, в мае Польшу шокировал громкий судебный процесс над украинкой из Днепропетровской области, у которой в опеке было десять детей от 4 до 16 лет.

Из-за войны они выехали в Познань, где впоследствии семья поляков, приютившая украинцев, заметила странное поведение детей.

После расследования следствие выдвинуло женщине официальные обвинения в том, что она годами издевалась над детьми, избивала их, унижала, морила голодом и подвергала сексуальной эксплуатации. Сейчас по делу идет суд, детей изъяли и с ними работают психологи.

Впрочем, эксперты признают, что такие тяжкие преступления в отношении детей - скорее исключения в статистике изъятий.

В то же время, важно понимать, что в западных странах табу на любые формы насилия в отношении ребенка. Украинское посольство в Германии, в частности, отмечает, что местное законодательство буквально запрещает какие-либо «телесные наказания, причинение психологических травм и другое обращение с детьми, унижающее человеческое достоинство».

«Поводом для обращения в Службу по вопросам детей может быть громкий крик из соседской квартиры, долгий детский плач, наличие на лице ребенка царапин или синяков», - объясняют в посольстве.

Иногда это позволяет выявить даже то насилие, на которое в Украине скорее всего не обратили бы внимания.

Василиса Дыбайло, директор международной организации «Партнерство «Каждому ребенку» в Украине», вспоминает один из случаев, когда украинский отец привел ребенка на прием к стоматологу в Польше, врач увидел синяки и немедленно проинформировал соответствующие органы.

«Когда начали разбираться, оказалось, что это не синяки от падения, что все-таки было применение силы», - говорит она.

Ребенок. Фото является иллюстративным.
Ребенок. Фото является иллюстративным. Фото: Getty Images

Чаще всего речь идет о разнице в законодательстве, которую украинские родители и опекуны часто не осознают, и в особенностях работы западных соцслужб, которые действуют гораздо жестче и бескомпромисснее, когда речь идет о защите прав ребенка.

К примеру, украинское посольство в Польше сообщило BBC Украина, что чаще всего детей в этой стране изымали из-за пребывания опекуна в состоянии алкогольного опьянения.

Часто украинские родители не знают, что во многих европейских странах запрещено оставлять ребенка одного дома. Причем возрастные ограничения для всех разные — во Франции и Великобритании ребенок должен быть под наблюдением взрослых до 12 лет, в Польше - до 7 лет.

«У нас были случаи, когда матери оставляли своих малолетних детей без присмотра, когда шли на работу или в магазин, например», - описывает украинское посольство в Польше причины, по которым у украинцев были проблемы с местными органами опеки.

Кроме того, в Германии, Швейцарии, Франции и многих других европейских странах обязательно посещение школы. Пропуски занятий без уважительной причины и предупреждения от родителей являются достаточным основанием для администрации, чтобы пожаловаться в соцслужбы, которые могут решить, что родители не в состоянии заботиться о своих детях.

Нинель Омельяненко, психотерапевт и волонтер центра для беженцев в Женеве, вспоминает, как в Швейцарии вполне респектабельная украинка получила официальное предупреждение от местной соцслужбы и предписание пройти проверку на употребление наркотиков из-за того, что ее ребенок 15 дней не посещал школу.

«У ребенка была ветрянка, записать ее к врачу было невозможно, мама вылечила ребенка дома, - рассказывает Омельяненко. - Все это время она получала письма от школы и соцслужб, которые она некорректно переводила. А потом они пришли к ней домой, кричали на французском, она испугалась и не открыла дверь, а потом они вызвали полицию, потому что она якобы удерживала ребенка насильно».

Дети. Фото является иллюстративным.
Дети. Фото является иллюстративным. Фото: Getty Images

Если ребенок не может посещать школу дольше трех дней – нужно долгое лечение, поездка домой или что угодно – нужно обязательно проинформировать школу, желательно заранее, советует украинское посольство в Германии.

Причем отпуск уважительной причиной для прогулов в этой стране не считают, отмечает Елена Розвадовская, соучредитель благотворительного фонда «Голоса детей».

«Если не во время каникул полицейский увидит в аэропорту ребенка, он будет выяснять, почему это родители так безответственно действуют посреди учебного года», - говорит она.

Проблемы также возникали, если ребенка из Украины увезла, например, бабушка. В частности, в Италии или Франции опекуном не может быть человек, достигший 65-летнего возраста, отмечает офис Уполномоченного Верховной рады по правам человека.

Такие же юридические коллизии случались с украинскими домами семейного типа. Не во всех странах Европы признавали статус опекунов, это могло быть основанием для изъятия детей.

Случаются и более исключительные ситуации: фиксировали случаи, когда украинки отказывались от детей в роддомах, у опекунов диагностировали психические расстройства, был также случай, когда во Франции двоих маленьких детей изъяли под местную опеку после того, как мама покончила с собой, выбросившись из окна.

Сейчас посольство работает над тем, чтобы вернуть детей и передать под опеку бабушке.

А так можно?

Ребенок. Фото является иллюстративным.
Ребенок. Фото является иллюстративным. Фото: Getty Images

«Как же так, нас здесь временно приютили, это украинский ребенок. Украина не должна сидеть в стороне, когда забирают ее детей», - возмущается Татьяна и не понимает, по какому праву другая страна забирает украинских детей у их законных опекунов и родителей.

Она до сих пор не знает, когда увидит своего сына в следующий раз.

Юридически страны, приютившие украинцев, имеют такое право, говорит Александр Губин, заместитель председателя комитета Ассоциации юристов Украины по гражданскому, семейному и наследственному праву, адвокат AGA Partners.

Он отмечает, что между Украиной и странами ЕС действует документ, который называется Гаагская Конвенция о юрисдикции, применяемом праве, признании, выполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер защиты детей от 19 октября 1996 года.

Согласно ей, изменение страны проживания влечет изменение юрисдикции.

«Соответственно, наши сограждане, проживая за границей, могут и не знать, что на них и на их детей уже распространяется прямое действие законов страны, в которой они находятся», - объясняет Губин.

Офис Детского омбудсмена в Польше в ответ на запрос ВВС Украина подтверждает - если опекуны или родители не в состоянии заботиться о ребенке надлежащим образом, Польша имеет право изъять детей и передать местным опекунам.

«Возможность устройства ребенка под опеку, когда его благополучие под угрозой, распространяется на всех детей, находящихся на территории Польши, независимо от их гражданства», - заявляют в офисе.

Мать с ребенком.
Мать с ребенком. Фото: Getty Images

В то же время, другим странам следует помнить о том, что дети-беженцы и их семьи оказались в непростой ситуации, говорит ВВС Украина Аарон Гринберг, региональный советник по защите детей офиса ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии.

И часто изъятие детей из семей можно было бы предотвратить, если бы эти семьи получили надлежащую поддержку от приютивших их стран.

«Изъятие ребенка из-под родительской опеки - серьезное решение со значительными последствиями для жизни и благосостояния детей. Оно всегда должно быть твердо и доказательно обусловлено лучшими интересами ребенка», - объясняет он.

Если же компетентные органы все-таки определят, что такая разлука отвечает интересам ребенка, то следует как можно активнее содействовать контактам с семьей, чтобы семья быстрее воссоединилась, отмечает Гринберг.

Ограничение встреч возможно только, если это отвечает интересам ребенка, например, является вопросом его безопасности.

Плохие законы или плохие родители?

Синяк к ребенка. Фото является иллюстративным.
Синяк к ребенка. Фото является иллюстративным. Фото: Getty Images

Несмотря на все, украинское законодательство относительно прав ребенка достаточно хорошее, убеждают профильные эксперты. Ключевая разница в другом — в отличие от Украины в европейских странах это законодательство реально работает.

Есть нормативная база и четкие и понятные алгоритмы, как поступать в той или иной ситуации, объясняет Василина Дыбайло. К тому же в Украине нет сложившейся традиции, что благосостояние детей - это вопрос не только их родителей, но и общества и государства.

По ее словам, если в Европе о синяке на теле или ненадлежащем отношении к детям немедленно сообщают - это делает учитель, врач, воспитатель в садике или сосед, то в Украине на такие вещи часто закрывают глаза.

Хотя в украинском законодательстве также говорится, что каждый, кому стало известно о любой форме насилия в отношении детей, должен немедленно сообщить органам.

«Это культурные особенности или вопросы к выполнению законов, но у нас бы об этом, скорее, не сообщат. У нас считается, что лучше не выносить сор из избы, скрыть, замять», - говорит Дыбайло.

Елена Розвадовская признает, что для украинских родителей механизмы в Европе могут казаться «слишком агрессивными», но они работают.

«Ребенок не может себя защитить перед взрослым, особенно если это родители, - отмечает Розвадовская. - Более того, он может считать это частью нормы. Для закона нет меньшего или большего насилия - синяк на руке, подзатыльник или крик. Избили до полусмерти или просто за руку дернули. Это все насилие».

То, что в случае малейших вопросов в некоторых странах ребенка сразу изымают из семьи, - часть системы профилактики и предотвращения насилия, когда ключевое - сделать все, чтобы не допустить худшего.

«В Европе нет закона, который охотился бы за родителями, чтобы забрать детей, - говорит она. - Но там считается, что достаточно намека, что что-то не так, чтобы сразу разобраться. У нас год может в суде валяться дело, когда родители - „отбитые в доску“ и ребенка нужно забирать, потому что это реальная угроза жизни».

Дети. Фото является иллюстративным.
Дети. Фото является иллюстративным. Фото: Getty Images

Украинка Юлия Россинская, которая с сыном-подростком нашла убежище в Швеции, называет свой опыт сотрудничества с местными соцслужбами исключительно положительным.

У нее серьезные проблемы со здоровьем, ей трудно ходить и порой непросто заботиться о сыне. На фоне стресса и переезда их отношения ухудшились.

Женщина говорит, что инициировала обращение в соцслужбы сама. И подробно объяснила все проблемы, с которыми столкнулась их семья. В ответ она получила поддержку и помощь, что позволило улучшить и условия жизни, и отношения с ребенком, и адаптацию молодого человека в Швеции.

«Если нет намека на то, что ребенок в опасности, нет подозрения на насилие, они спрашивают, чем мы можем помочь вашей семье», - говорит Юлия.

Она считает, что украинцы в большинстве своем не понимают, что законы в Европе работают именно так, как написаны, а также не до конца понимают, как устроена работа соцслужб.

«Здесь соцслужбы рассчитывают а то, что взрослые люди будут вести ебя как взрослые люди. Которые не боятся открыто говорить о своих проблемах и потребностях, - считает украинка. - Если родители не осознают, что у них проблемы, и не просят помощи, когда она требуется, значит они не взрослые, и им нельзя доверить ребенка».

Что делать родителям в Европе?

Ребенок. Фото является иллюстративным.
Ребенок. Фото является иллюстративным. Фото: Getty Images

Все специалисты, с которыми пообщалась ВВС Украина, советуют вынужденно оказавшимся в других странах родителям досконально разобраться в местных правилах и законах.

Можно делать это через сообщества украинцев, давно живущих в этих странах, обращаться в украинское консульство или администрацию садика или школы.

«Это абсолютно нормально подойти в школе к директору и объяснить, мол, мы не планировали наш переезд, мы хотим адаптироваться, расскажите, как вы взаимодействуете с родителями, как мне лучше построить коммуникацию, потому что она отличается», - объясняет Елена Розвадовская.

«Постепенно все узнавать и прямо спрашивать, потому что больше всего тревожит неизвестность», - добавляет она.

И важно также понимать, что в североевропейских и южноевропейских странах подходы несколько отличаются. Так что, возможно, стоит выбрать, в какой стране больше подходит жить.

Если у соцслужб уже возникли к вам вопросы, эксперты советуют ни в коем случае не проявлять агрессию. Любая несдержанность для соцслужб - тревожный знак, даже если это справедливое негодование и вами движет желание защитить ребенка.

«Наши родители не понимают, почему им говорят пройти анализ на наркотики. И могут отреагировать агрессивно, - говорит Нинель Омельяненко. - Любая агрессивная реакция ставит под сомнение психиатрическое здоровье родителей, тогда их направляют к психиатру, а это процедуры, это переводчики, это долго».

Если ребенка уже изъяли или есть такая угроза, следует немедленно обращаться в местное украинское консульство, офис Уполномоченного по правам человека, местные благотворительные организации и общины.

«Простым контактом с посольством Украины или Уполномоченным по правам человека, к сожалению, дело не обойдется. В самых непростых случаях придется даже судиться по этому поводу в иностранном суде», - говорит Александр Губин.

Переводчика и адвоката можно искать через профильные благотворительные организации или при поддержке представителей украинских властей.

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