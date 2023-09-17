«За три месяца я один раз видела сына». Почему у украинцев в Европе забирают детей

Миллионы украинцев уехали из своей страны, спасаясь от войны. Сотни из них на новом месте столкнулись с другой проблемой - европейские органы опеки забрали их детей. Поводы разные - от системного насилия до пропусков школы без уважительной причины, пишет Би-би-си.
Почему так происходит и действительно ли сильно отличается родительство в Украине и в Европе?
«Если бы я была какая-то наркозависимая или ребенка обижала, но нет», - рассказывает ВВС Украина Елена. Ее десятилетнюю дочь забрали немецкие соцслужбы в ноябре 2022 года, мотивируя это подозрительным поведением матери и рисками для благосостояния ребенка.
«Я сама раньше работала в международном фонде, который занимался защитой прав ребенка. И здесь у меня забирают ребенка. Это просто ужасная ситуация», - возмущается украинка.
Летом офис уполномоченного Верховной рады по правам человека сообщал о минимум 240 случаях, когда у родителей или опекунов в западных странах отбирали детей местные соцслужбы.
В частности, как сообщили BBC Украина в украинских посольствах, в Польше, по состоянию на август, из семей изъяли 75 украинских детей, в Италии - семерых, во Франции - 11.
Посольство в Германии точных цифр не предоставило, но признает, что такие случаи не единичны. Хотя большинство детей, убеждают дипломаты, все же удается вернуть родителям или опекунам. Семьи после таких инцидентов в основном возвращаются в Украину.
Тяжелые преступления – побои или сексуальное насилие – скорее исключения в этой статистике, признают юристы и эксперты. Чаще причины, по которым в Европе могут забрать ребенка, в Украине не вызвали бы особых вопросов у соцслужб. И это вряд ли хорошая новость для Украины.