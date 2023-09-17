«За три месяца я один раз видела сына». Почему у украинцев в Европе забирают детей

У нее серьезные проблемы со здоровьем, ей трудно ходить и порой непросто заботиться о сыне. На фоне стресса и переезда их отношения ухудшились.

Женщина говорит, что инициировала обращение в соцслужбы сама. И подробно объяснила все проблемы, с которыми столкнулась их семья. В ответ она получила поддержку и помощь, что позволило улучшить и условия жизни, и отношения с ребенком, и адаптацию молодого человека в Швеции.

«Если нет намека на то, что ребенок в опасности, нет подозрения на насилие, они спрашивают, чем мы можем помочь вашей семье», - говорит Юлия.

Она считает, что украинцы в большинстве своем не понимают, что законы в Европе работают именно так, как написаны, а также не до конца понимают, как устроена работа соцслужб.

«Здесь соцслужбы рассчитывают а то, что взрослые люди будут вести ебя как взрослые люди. Которые не боятся открыто говорить о своих проблемах и потребностях, - считает украинка. - Если родители не осознают, что у них проблемы, и не просят помощи, когда она требуется, значит они не взрослые, и им нельзя доверить ребенка».

Что делать родителям в Европе?

Ребенок. Фото является иллюстративным. Фото: Getty Images

Все специалисты, с которыми пообщалась ВВС Украина, советуют вынужденно оказавшимся в других странах родителям досконально разобраться в местных правилах и законах.