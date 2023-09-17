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ВИДЕО ⟩ Ожесточенные столкновения происходят во многих частях Судана

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столица Судана - Хартум.
столица Судана - Хартум. Фото: Wang Hao

Взрывы снова потрясли столицу Судана Хартум в воскресенье, и ожесточенные столкновения продолжались, поскольку боевики военизированного подразделения второй день атаковали штаб армии, рассказали очевидцы.

«В настоящее время вокруг штаба армии происходят столкновения с применением различных видов оружия», - рассказали очевидцы.

Некоторые очевидцы из города Эль-Обейд, в 350 километрах к югу от столицы, в провинции Южный Кордофан, рассказали, что там также шли ожесточенные столкновения.

Столкновения между военными и военизированными Cилами быстрой поддержки усилились в субботу, что привело к поджогу нескольких важных зданий в центре Хартума.

В сообщениях в социальных сетях, проверенных агентством AFP, пользователи делились видеороликами горящих зданий на горизонте Хартум, в том числе башни Great Nile Oil Company, конусообразного здания со стеклянным фасадом, которое стало одним из самых узнаваемых символов города.

Столкновения, продолжающиеся уже полгода, превратили некогда гордый Хартум в руины - окна многих зданий выбиты, а стены изрешечены пулями и снарядами.

По скромным оценкам неправительственной организации Armed Conflict Location & Event Data Project, с тех пор, как 15 апреля разразилась война между главнокомандующим армией генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом и его бывшим заместителем, а также командующим Cилами быстрой поддержки Мохамедом Хамданом Дагло, погибло около 7500 человек.

Боевые действия вынудили более пяти миллионов человек покинуть свои дома, в том числе 2,8 миллиона человек бежали от непрекращающихся авиаударов, артиллерийского огня и уличных боев в густонаселенных районах Хартум.

Наибольшее насилие происходит в столице Хартум и западном регионе Дарфура, где этнически мотивированные нападения со стороны Cилами быстрой поддержки и их союзников привели к расследованию Международным уголовным судом (МУС) возможных военных преступлений.

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