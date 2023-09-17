ВИДЕО ⟩ Ожесточенные столкновения происходят во многих частях Судана

«В настоящее время вокруг штаба армии происходят столкновения с применением различных видов оружия», - рассказали очевидцы.

Некоторые очевидцы из города Эль-Обейд, в 350 километрах к югу от столицы, в провинции Южный Кордофан, рассказали, что там также шли ожесточенные столкновения.

Столкновения между военными и военизированными Cилами быстрой поддержки усилились в субботу, что привело к поджогу нескольких важных зданий в центре Хартума.

В сообщениях в социальных сетях, проверенных агентством AFP, пользователи делились видеороликами горящих зданий на горизонте Хартум, в том числе башни Great Nile Oil Company, конусообразного здания со стеклянным фасадом, которое стало одним из самых узнаваемых символов города.

Sudan’ın başkenti Hartum’da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında çıkan çatışmada Büyük Nil Petrol Şirketi Kulesi alevlere teslim oldu. pic.twitter.com/o2TQQKNDhL — Haber Anadolu (@haberanadolu_) September 17, 2023

Столкновения, продолжающиеся уже полгода, превратили некогда гордый Хартум в руины - окна многих зданий выбиты, а стены изрешечены пулями и снарядами.

По скромным оценкам неправительственной организации Armed Conflict Location & Event Data Project, с тех пор, как 15 апреля разразилась война между главнокомандующим армией генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом и его бывшим заместителем, а также командующим Cилами быстрой поддержки Мохамедом Хамданом Дагло, погибло около 7500 человек.

Боевые действия вынудили более пяти миллионов человек покинуть свои дома, в том числе 2,8 миллиона человек бежали от непрекращающихся авиаударов, артиллерийского огня и уличных боев в густонаселенных районах Хартум.