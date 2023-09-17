Группа из 21 человека незаконно въехала в ЕС. Они были задержаны в Валга для выяснения обстоятельств

Об этом сообщил Департамент полиции и погранохраны. Около 15 часов полицейский патруль заметил на автобусной остановке в Валга группу иностранцев. Полиция проверила их документы и выяснила, что они незаконно въехали на территорию ЕС. Среди них было 14 мужчин, пять женщин и двое детей. Медики «скорой помощи» проверили состояние их здоровья.

По предварительной информации, группа из 21 человека въехала в Эстонию через Латвию. В настоящее время устанавливается, откуда они въехали в ЕС и куда хотели направиться.

Руководитель оперативного отдела Лыунаской префектуры Керт Коткас сообщил, что в последние несколько недель в Латвии наблюдается очень сильный наплыв нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, где были заблокированы сотни нелегальных пограничных переходов.

«Мы находимся в контакте с коллегами в Латвии и Литве и обмениваемся информацией о происходящем. Сегодняшний инцидент пока нельзя однозначно связать с ситуацией в Латвии, но в настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства и проводят процессуальную проверку задержанных в Валга иностранцев, чтобы выяснить их точный миграционный маршрут», - пояснил Коткас.