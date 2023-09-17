«Я был в шоке!». Член Партии реформ не согласен с планом по сокращению финансирования высшего образования

По данным Кадастика, увеличение финансирования высшего образования на 15 процентов было четко прописано в стратегии госбюджета, и это было предпосылкой того, что ректоры наконец были готовы подписать административные договоры.

«Это был очень четкий и абсолютно необходимый первый шаг, чтобы вывести высшее образование из тотального кризиса на уровень немного выше уровня воды. Кстати, этот расчет был еще до безумного роста инфляции, поэтому еще важнее, чтобы он точно сохранился. Я также осознаю, что это одно из тех обещаний, которые принципиальны и не подлежат пересмотру», - написал Кадастик.

«Я был еще более шокирован, когда услышал, что в Вихула на самом деле стоял вопрос о сокращении дополнительного финансирования высшего образования с 15 до 10 процентов, а что еще страшнее, так это открытие одного процента научного соглашения, заключенного как крайне важный общественный договор, и снижение его до 0,9 процентов», - написал он.

Под этим Кадастик имел в виду соглашение о том, что финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ составляет один процент ВВП.

«Я действительно шокирован тем, что такие варианты были вынесены на стол и серьезно обсуждены. Весь смысл научного соглашения заключался в том, что мы, как общество, признаем ее необходимость, и бесконечные споры каждый раз при составлении бюджета о том, нужны или нет деньги для науки, должны прекратиться».

По словам политика Партии реформ, сокращение финансирования высшего образования и научных исследований не является предметом обсуждения, если Эстония хочет в будущем быть развитой и инновационной страной. Никакие разговоры о бюджетном балансе не должны перевешивать эти фундаментальные ценности. Чтобы добиться этого, я даже организовал "похороны эстонской науки", когда EKRE, «Отечество» и Центристская партия не выполнили это соглашение», - отметил Кадастик.