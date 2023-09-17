Старый город Кулдиги включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Министр культуры Агнесе Логина отмечает, что «успех Латвии во включении Кулдиги в Список всемирного наследия ЮНЕСКО был бы невозможен без самоотверженной работы жителей Кулдиги на протяжении более 20 лет».

Председатель Кулдигской думы Инесе Асташевска отметила, что Кулдига двигалась к включению в Список всемирного наследия ЮНЕСКО с 1997 года. ЮНЕСКО - это знак качества, который подтверждает, что Кулдига отмечена на карте мира как важный объект культурного наследия. «Мы многого достигли, поэтому очень приятно, что Старый город Кулдиги теперь имеет такое же значение в мировом масштабе, как египетские пирамиды, Великая китайская стена, афинский Акрополь и другие известные объекты, имеющие универсальную ценность», - сказала председатель думы.

Генеральный секретарь Латвийской национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Байба Мольника отметила, что Кулдига является примером взаимодействия архитектурного наследия с местным сообществом, которое заботится о сохранении этого наследия, создавая при этом новые и непреходящие ценности.