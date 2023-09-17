ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Тарту водопропускная труба стала причиной падений на велосипедном марафоне

Но перед тем, как отдохнуть и перекусить, участникам нужно было преодолеть препятствие. Около деревни Мягестику участники свернули с широкой гравийной дороги на узкую пешеходную дорожку, которая также проходила по обочине водопропускной трубы, где с годами образовалась большая дыра.

Хотя в этом году условия для участников были относительно идеальными и лишь немногие люди добрались до финиша в грязи, в этом году этот участок снова представил трудности. Особенно сложно было пройти через дыру, когда находишься в потоке с большой группой.

За полчаса, проведенные Tartu Postimees на водопропускной трубе, трое гонщиков упали с велосипеда. Кроме того, нашлось немало и тех, у кого из-за ямы слетела велосипедная цепь.

К счастью, никто из участников не пострадал.

В Палу отважным гонщикам предложили соленые огурцы, изюм, хлеб, бананы, а также бодрящий энергетический напиток. Помимо питания, врач оказывал помощь в случае проблем со здоровьем. Там же помогли всем, у кого случились неполадки с велосипедом.