ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Тарту водопропускная труба стала причиной падений на велосипедном марафоне

Самый быстрый участник Тартуского веломарафона Антти-Юсси Юнтунен добрался до финиша за два часа 27 минут. Но настоящая конкуренция все еще продолжалась за его спиной. Пункт питания Палу, расположенный за 21 километр до финиша, стал местом, где многие участники хорошо провели время и набрались сил.
Но перед тем, как отдохнуть и перекусить, участникам нужно было преодолеть препятствие. Около деревни Мягестику участники свернули с широкой гравийной дороги на узкую пешеходную дорожку, которая также проходила по обочине водопропускной трубы, где с годами образовалась большая дыра.
Хотя в этом году условия для участников были относительно идеальными и лишь немногие люди добрались до финиша в грязи, в этом году этот участок снова представил трудности. Особенно сложно было пройти через дыру, когда находишься в потоке с большой группой.
За полчаса, проведенные Tartu Postimees на водопропускной трубе, трое гонщиков упали с велосипеда. Кроме того, нашлось немало и тех, у кого из-за ямы слетела велосипедная цепь.
К счастью, никто из участников не пострадал.
В Палу отважным гонщикам предложили соленые огурцы, изюм, хлеб, бананы, а также бодрящий энергетический напиток. Помимо питания, врач оказывал помощь в случае проблем со здоровьем. Там же помогли всем, у кого случились неполадки с велосипедом.
Следующее соревнование - 12-й Тартуский городской марафон, который состоится 7 октября.