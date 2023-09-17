Полтора километра на инвалидной коляске: как санкции против России сказались на маломобильных беженцах из Украины

Поскольку Лидию везли не в скорой помощи, а в обычной машине, ей пришлось выстоять большую очередь на пограничном КПП. Более того, сына Лидии российская сторона уводила на дополнительный допрос, который продлился более четырех часов. За это время закончилось действие обезболивающего, которое Лидии вкололи в Петербурге перед выездом. «У нее постоянные боли и сильная отдышка», - сказал Би-би-си участник эвакуации.

После прохождения российского КПП сын Лидии шел полтора километра пешком, толкая коляску матери. На эстонской стороне их встретили волонтеры с реанимобилем. В общей сложности на дорогу у семьи ушло семь часов. На реанимобиле волонтеры раньше преодолевали этот путь за два с половиной - три часа.

Что дальше?

Независимые волонтеры опасаются, что после публикации документов Еврокомиссии и последовавших ограничений, введенных рядом стран, вывоз тяжелобольных и маломобильных беженцев из оккупированных Россией территорий Украины будет сильно затруднен.

На данный момент о введении запрета на въезд в страну автомобилей с российскими номерами, кроме стран Балтии, заявили еще Польша и Финляндия. Через финскую границу волонтеры тоже часто вывозили беженцев.