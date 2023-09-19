ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ В условиях дроновых атак на Москву слово «эскалация» стало пустой угрозой

С самого начала российской военной агрессии против Украины Кремль пытался напугать Запад вероятностью эскалации конфликта в том случае, если Запад в поддержке Киева пересечет «красные линии». Докторант Института Шютте Ансельм Шмидт пишет о том, что в действительности Россия не продемонстрировала ни политической, ни военной способности к эскалации, выходящей за рамки устной риторики, и что ничего не изменилось и тогда, когда вместе с дроновыми атаками война пришла на территорию самой России.
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
«Готовы ли вы к ядерной войне?», - такой вопрос был задан аудитории англоязычного прокремлевского канала Russia Today в эфире одной из передач 12 декабря 2021 года. После полномасштабного вторжения России в Украину подобные угрозы ядерного армагеддона стали обычным явлением. Не проходит и недели без призывов к ядерным атакам со стороны российских поджигателей войны, например, бывшего президента России Дмитрия Медведева в Telegram. По телевидению кремлевский пропагандист Владимир Соловьев регулярно требует бомбить такие города, как Париж и Берлин.
Тем не менее, попытки России угрозами заставить Украину подчиниться с треском провалились, ровно как и попытки заставить другие страны проявить пассивность по отношению к войне. Вместо этого не проходит и недели без атак беспилотников по городам в глубине Российской Федерации. Кто бы мог подумать в начале прошлого года, что «три дня до Киева» обернутся регулярными атаками беспилотников на Москву и беспорядочным закрытием самых загруженных аэропортов России?
Для украинцев данные атаки, хоть и символические, приносят лишь незначительное облегчение. Разговоры об эскалации звучат неубедительно, когда Россия разрушает ваши дома самыми обычными средствами. Такие города, как Бахмут и Мариуполь, присоединились к длинному списку мест от Чечни до Сирии, разрушенных прикосновением «Русского мира». Десятки тысяч людей погибли, не представляя никакой угрозы для России. Но в то время как Асад объединился с Путиным, чтобы убивать свой собственный народ, Зеленский решил дать отпор.
Сопротивление украинцев, которое начинается с главы государства и заканчивается отдельными кварталами городов, застало захватчиков врасплох. Не считаясь с украинской идентичностью как таковой, Кремль ожидал, что сопротивление быстро ослабнет, как только его войска войдут в Киев. Но они не продвинулись дальше с трагической стороны известных ныне пригородов Киева, таких как Буча, Ирпень и Гостомель.
Путин не способен учиться на своих ошибках
Несмотря на свою раннюю ошибку в расчетах и последующие унизительные поражения, Путин ничему не научился на своих ошибках. Он продолжает недооценивать украинцев и продолжает отрицать их агентность. Единственный оставшийся план его вторжения состоит в том, чтобы представить вторжение России как войну против Запада, делая ставку на то, что другие страны прекратят поддерживать Украину. Рассматривая демократию как слабость, а гражданское общество - как угрозу, контролируемую из-за рубежа, Кремль загнал себя в угол, где он не может ни понять, ни победить героическое сопротивление украинцев.
Российская диктатура не может признать, что объем помощи, предоставляемой Украине, может оказать влияние лишь на темпы и стоимость украинского контрнаступления, в то время как воля и решимость украинцев сражаться остается неизменной.
Чем успешнее становится украинское сопротивление, тем громче раздаются голоса в поддержку Украины. Противотанковые ракеты Javelin очень быстро были дополнены высокоточной артиллерией HIMARS и, в конечном счете, танками из Великобритании, Германии и США. Российские угрозы эскалации сопровождали каждый шаг на этом пути. Однако российская пропаганда не смогла последовательно объяснить связь между данными угрозами и предполагаемой неэффективностью предоставленного зарубежного вооружения на поле боя.
Почти все красные линии уже пересечены
Поэтому следовало ожидать, что России не удастся удержать Запад от увеличения поддержки Украины. Javelins, HIMARS, танки, ракеты дальнего радиуса действия, кассетные боеприпасы, а вскоре и истребители F-16 - к настоящему времени было пересечено так много красных линий, выставленных Кремлем, что они не только потеряли смысл, но и стали мемом. Ставка России на тирады с угрозами, которые оказываются пустыми, лишь гарантирует нам, что большинство видов военной помощи Украине в будущем легко вообразимы.
Доступ Украины к высокоточной артиллерии и ракетам большой дальности оказал ощутимое влияние на ситуацию на поле боя. В то время как предполагаемое чудо-оружие России, рожденное в системной лжи и коррупции, оказалось либо дорогостоящей фантазией, либо безнадежно переоцененным и легко уничтожаемым. Танк Т-14 «Армата» обогатил своих создателей и блистал на парадах. Однако этот танк оказался бесполезным в реальном мире на поле боя в Украине. Несмотря на то, что российская «гиперзвуковая» ракета «Кинжал» действительно доказала свою эффективность в уничтожении мирных жителей, гиперзвуковая шумиха внезапно закончилась, когда украинская ПВО начала сбивать их десятками.
С тех пор российские пропагандисты стали более сдержанными - но не в угрозах немедленного уничтожения Запада, а в недвусмысленном назывании оружия, которое должно этот запад уничтожить.
Не все угрозы в адрес Украины пустые, поскольку террор против ее населения был частью стратегии Кремля с самого начала. Также несмотря на санкции, Россия продолжает производить оружие дальнего радиуса действия. Однако российские военные продолжают бездумно расходовать боеприпасы вместо того, чтобы выстраивать убедительные угрозы, способные заставить других пойти на уступки.
Требования Москвы становятся все абсурднее
Россия продолжает использовать большую часть из доступных ей возможностей для терроризирования гражданского населения и нанесения ударов по энергетической и зерновой инфраструктуре Украины. С военной точки зрения это оказалось неважным и даже пагубным, поскольку подобные атаки обеспечили Киеву международную поддержку и усилили волю украинцев к противостоянию. Кремлю не остается ничего другого, кроме как выдвигать все более нелепые требования.
Не встретив практически никаких последствий за свои агрессивные действия в Чечне, Грузии и Сирии, Россия превратилась в задиру, которой никогда так и не показали ее (международно признанные) границы. Однако героизм украинцев напомнил России, что у палки есть два конца. При всех разговорах об эскалации российская пропаганда упускает один важный момент: самой большой эскалацией с тех пор, как Россия бросилась на Киев, стали ее поражения. Вскоре после унизительных поражений на пути к столице, в Сумах и Чернигове, Россия была вынуждена отдать значительные участки оккупированной территории вокруг Харькова и, в конечном итоге, Херсон. Потери в личном составе и технике были еще более серьезными и будут ощущаться еще не одно десятилетие.
Более того, безвозвратная потеря таких кораблей, как «Москва», и стратегических бомбардировщиков, имеющих важнейшее значение для ядерного сдерживания, заставляет обратить внимание на коррумпированную и деиндустриализированную российскую экономику, не способную производить даже то оружие, что было разработано в советские времена.
Поэтому неудивительно, что Россия не пошла на эскалацию, несмотря на нарастающие поражения. У нее в принципе нет возможностей для эскалации в военном смысле. Пробивая себе дорогу на востоке Украины, Россия потеряла большую часть своего военного потенциала. Вместо этого негативные последствия войны для России продолжают нарастать и за пределами Украины.
Растущая независимость Европы от российских ресурсов серьезно угрожает нереформированной российской экономике, которая почти полностью зависит от устаревших видов ископаемого топлива. Усиливающаяся зависимость России от Китая привела к тому, что Кремль даже не протестует против растущих претензий Пекина на российские территории на Востоке. А вступление Финляндии (а в перспективе и Швеции) в НАТО превратило Балтийское море из буферной зоны в озеро, окруженное членами трансатлантического альянса.
Российская тактика измора не работает
Потеря боевых кораблей на юге, поражение у острова Змеиный и украинская технологическая изобретательность, приведшая к появлению морских беспилотников большой дальности, снизили возможности России в Черном море. Она продолжает атаковать не имеющие военного значения зерновые терминалы, пытаясь взять мир измором. Но она снова рискует еще больше усилить международную поддержку Украины, нарушив границы территории Румынии, а значит, и НАТО. Несмотря на угрозы России, Украине удалось в одностороннем порядке объявить безопасные коридоры для международного судоходства из украинских портов, продемонстрировав всему миру, что Россия утратила стратегический контроль над Черным морем.
Как это ни парадоксально, но не угрозы России, а страх сторонников Украины перед эскалацией оказался наиболее эффективным средством сдерживания ее вооруженных сил. Многие страны опасаются применения украинцами оружия на российской территории, хотя именно оттуда исходит большая часть террора украинского народа. Со временем украинцы научились умело балансировать между международными страхами и слабостью России. С одной стороны, они строго придерживаются обязательств не применять определенные виды оружия на территории России. С другой стороны, они правдоподобно отрицают многие свои действия в самой России.
Например, украинские спецслужбы нашли предположительных союзников в лице российских антикремлевских боевиков с несколько сомнительными убеждениями. Украина начала обратный инжиниринг российской стратегии фабрикации сепаратизма в Донбассе, только на этот раз в Белгороде.
Агрессия вернулась в Россию
Атаки беспилотников на Москву и другие города России - это новый признак того, что вторжение наконец-то возвращается домой. Они являются мощным символом того, насколько пустыми оказались угрозы Кремля. В то же время увеличивается разрыв между российской пропагандой и реальностью. Одержимый идеей захвата Крыма, убийством мирных жителей Донбасса и угрозами Западу, российский режим не желает обсуждать войну, идущую на родину.
Режим медленно осознает риск для своего выживания, если значительная часть населения очнется от игнорирования преступлений России против человечества. Когда покойный Пригожин с легкостью захватил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, его мятеж намекнул на то, насколько ослабла хватка Путина, с которой он держит власть, и насколько упала репутация военных. В то время как в России, кажется, мало кого волнуют жертвы в Украине, никто, судя по всему, не переживает и за русских летчиков, убитых мятежниками.
На протяжении всего героического сопротивления Украины полномасштабному вторжению происходила эскалация поражений России, рост международной поддержки и расширение украинских ударов вглубь российской территории. При этом Россия не продемонстрировала ни политической, ни военной способности к эскалации, выходящей за рамки устной риторики. Кремль старается не замечать, что его агрессивная война наконец-то дошла до России. Пока Россия не признает своего поражения в Украине, война будет продолжаться, только не в Европе, как пытается нафантазировать российская пропаганда, а у россиян дома.