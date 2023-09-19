ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ В условиях дроновых атак на Москву слово «эскалация» стало пустой угрозой

Требования Москвы становятся все абсурднее

Россия продолжает использовать большую часть из доступных ей возможностей для терроризирования гражданского населения и нанесения ударов по энергетической и зерновой инфраструктуре Украины. С военной точки зрения это оказалось неважным и даже пагубным, поскольку подобные атаки обеспечили Киеву международную поддержку и усилили волю украинцев к противостоянию. Кремлю не остается ничего другого, кроме как выдвигать все более нелепые требования.

Не встретив практически никаких последствий за свои агрессивные действия в Чечне, Грузии и Сирии, Россия превратилась в задиру, которой никогда так и не показали ее (международно признанные) границы. Однако героизм украинцев напомнил России, что у палки есть два конца. При всех разговорах об эскалации российская пропаганда упускает один важный момент: самой большой эскалацией с тех пор, как Россия бросилась на Киев, стали ее поражения. Вскоре после унизительных поражений на пути к столице, в Сумах и Чернигове, Россия была вынуждена отдать значительные участки оккупированной территории вокруг Харькова и, в конечном итоге, Херсон. Потери в личном составе и технике были еще более серьезными и будут ощущаться еще не одно десятилетие.