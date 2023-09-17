Важная технология, которая поможет в разработке лекарств и персональной медицине

Возможности Эстонии в этой области связаны прежде всего с разработкой лекарств и персональной медициной. Как пояснил руководитель исследований Центра мониторинга развития Уку Варблане, цифровая разработка клеточных штаммов - это инструмент для конструирования клеток и ферментов с улучшенными или совершенно новыми функциональными возможностями.

«Разработка клеточных штаммов с помощью цифровых технологий сегодня кажется обывателю фантастикой, однако, по оценкам различных экспертов, при продолжении исследований и разработок создание искусственной и автономной клетки может стать реальностью уже в ближайшие 20 лет. Эстонии стоит активизировать НИОКР и стартапы, чтобы не отстать - и чтобы превратить существующие возможности в будущий рост экономики», - сказал Варблане.