Китайские электромобили завоевывают мир. Не всем это нравится

Но автопрому это оказалось как раз на руку. Падение внутреннего спроса углубило кризис перепроизводства, и автозаводы ринулись с удвоенной энергией искать покупателей за границей.

Партия китайских электромобилей BYD в ожидании отгрузки на экспорт в порту Сучжоу 11 сентября 2023 года Фото: AFP

И тут, с одной стороны, помогли «зеленые» реформы в Европе, где всех собираются пересадить на электромобили в ближайшие 10-15 лет.

А с другой, приказ Владимира Путина завоевать Украину, в результате которого западный автопром ушел из России, а Китай получил емкий и близкий рынок сбыта для бензиновых и дизельных машин, которые в развитые страны уже не продашь.

Китайский автоэкспорт в Россию вырос в семь раз. Если год назад каждая пятая продаваемая на российском рынке машина была китайской, то теперь — каждая вторая.

Россияне довольны, а вот европейцам такая быстрая зарубежная экспансия Китая пришлась не по душе.

Именно в ЕС в основном отправляются торговые суда, груженые собранными в Китае электрокарами, поскольку 27 стран блока с населением 450 млн человек — гигантский богатый рынок, сопоставимый только с американским. Однако с США у Китая очень натянутые отношения, а в ЕС — благоприятный торговый режим.

Но скоро все может поменяться.

Европа вышла на тропу войны