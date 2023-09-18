«Выполните свои обещания»: учителя выступили с обращением к правительству Эстонии

По словам координатора сети объединений учителей Мадиса Сомелара, учителя просят сдержать обещание за четыре года повысить зарплату учителей до 120 процентов от средней зарплаты. «Поскольку многие учителя понимают, что финансовое положение страны тяжелое, мы предложили в качестве решения, что в 2024 году реальная минимальная зарплата учителей увеличится хотя бы на несколько процентов», - отметил Сомелар.

По его словам, недавно номинальная зарплата учителей Эстонии выросла, но из-за чрезвычайно высокой инфляции зарплата учителей фактически снизилась. «При этом мы попросили параллельно представить видение, как к 2027 году зарплата учителей без сверхурочной работы поднимется до 120 процентов от средней зарплаты. В коалиционном соглашении допускается создание моделей карьеры для работников образования с соответствующим расчетом нагрузки и моделью зарплаты. Мы попросили разработать упомянутые модели не позднее начала весны 2024 года. Цель этой деятельности – не дать компетентным учителям оставить преподавательскую работу, поддержать переход на обучение на эстонском языке и не допустить усугубление ситуации нехватки учителей в будущем», – сказал Сомелар.

Представитель объединения учителей школьной математики Эстонского математического общества Райли Вилт добавил, что учителя просят соблюдать заключенное с университетами соглашение, что государство в ближайшие три года увеличит поддержку высшего образования на 15 процентов, а также соблюдать обещание, что государство инвестирует госсредства в научно-исследовательскую деятельность в размере одного процента от ВВП.