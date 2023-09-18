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Дюплантис установил очередной мировой рекорд в прыжках с шестом

rus.postimees.ee
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Арман Дюплантис.
Арман Дюплантис. Фото: ALI GRADISCHER

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис на выступлениях в финальном этапе Бриллиантовой лиге (США, Юджин) установил мировой рекорд.

23-летний спортсмен преодолел в прыжках в высоту с шестом отметку 6.23. В этом году Дюплантис установил два мировых рекорда – в феврале он преодолел отметку 6.22. Всего за свою карьеру он установил уже семь мировых рекордов.

Для победы в финале Бриллиантовой лиги в этом году хватило бы преодоления отметки 5,82. Но Дюплантис преодолел высоту 6,02 и начал гонку за мировым рекордом 6,23. В этом году он пытался пересечь эту высоту 15 раз, но каждый раз терпел неудачу. В Юджине мировой рекорд был установлен с первой попытки.

При этом, по словам спортсмена, прыжок был не идеальным.

«Прыжок мог бы быть намного лучше. Я прыгал с более мягким шестом (уровень жесткости 11,7 – ред.). Когда зимой устанавливал мировой рекорд в помещении, у меня был более жесткий шест (11,5 – ред.). Но на улице это сработало не так хорошо, поэтому на этот раз я попробовал более мягкий шест», — сказал Дюплантис.

Второе место у филиппинского спортсмена Эрнеста Джона Обиена (5,82). Третье место у американца Сэма Кендрикса (5,72).

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