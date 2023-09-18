Грядет повышение ставки НСО: эксперт рассказал, чем это обернется для потребителей

С нового года ставка налога с оборота повысится с 20 до 22%, и под этим предлогом торговцы повысят цены на свои товары. Главный экономист банка Luminor Ленно Уускюла рассказал ERR, что люди уже пребывают в ожидании роста цен, а это значит, что крупные покупки будут совершаться до конца года.