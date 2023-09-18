Грядет повышение ставки НСО: эксперт рассказал, чем это обернется для потребителей

По мнению главного экономиста банка Luminor Ленно Уускюла, повышение ставки налога с оборота до 22% в начале следующего года и подоходного налога до того же уровня в 2025 году приведет к покупательскому буму и росту цен уже к концу этого года, пишет Rus.ERR.
С нового года ставка налога с оборота повысится с 20 до 22%, и под этим предлогом торговцы повысят цены на свои товары. Главный экономист банка Luminor Ленно Уускюла рассказал ERR, что люди уже пребывают в ожидании роста цен, а это значит, что крупные покупки будут совершаться до конца года.
«Это создаст небольшой потребительский бум в конце года в преддверии повышения ставки налога с оборота. А когда наступает потребительский бум, продавцы, разумеется, смогут поднять цены», – сказал Уускюла, добавив, что чем больше будет потребительский бум в конце года, тем резче будет спад потребления в следующем году.