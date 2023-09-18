Трогательное письмо читательницы: хочу поблагодарить работников Центра тревоги и полицейских

В воскресенье, 17 сентября, Любовь с семьей отправилась в лес за грибами. В лесу они разошлись в разные стороны, но договорились время от времени устраивать перекличку.

«Через некоторое время я позвала мужа. Но никто мне не ответил. Тогда я решила позвонить ему. И вдруг обнаруживаю, что телефона нет: видимо, он где-то выпал из кармана. Я стала бродить на месте сбора грибов среди кустов и деревьев. Я все искала и искала телефон… - говорится в письме читательницы. - Я заблудилась в лесу, и моя семья искала меня и не могла найти. Они долго искали, звонили мне».

Ее муж позвонил в Центр тревоги по номеру 112. И продолжил искать жену.

«Когда я услышала, как меня зовут по имени, я очень обрадовалась. Побежала на голос, а муж и внук бросились мне навстречу. Мы сразу позвонили в Центр тревоги и сказали, что я нашлась. Но оказалось, что патруль уже совсем близко. Они очень быстро отреагировали на вызов моей семьи! Полицейские - две девушки и парень - были очень дружелюбны, вежливы и внимательны. Они спросили, как я себя чувствую и нужен ли мне врач», - рассказывает Любовь.

Любовь и вся ее семья хотели через СМИ выразить благодарность сотрудникам Центра тревоги и полицейскому патрулю, которые так быстро прибыли на место.