Министр образования Кристина Каллас подтвердила Postimees, что в ходе переговоров по бюджету, проходивших в Вихула, Партия реформ предложила сократить дополнительное финансирование высшего образования с 15 процентов до десяти, а финансирование науки – с одного процента до 0,9. «Ээсти 200» и социал-демократы с этим не согласны.
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Кристина Каллас о плане сокращения финансирования высшего образования: это было предложение реформистов
Члена фракции Партии реформ Марио Кадастик был потрясен, узнав, что вопрос урезания денег, предназначенных на высшее образование, обсуждался во время правительственных переговоров по бюджету в Вихула. «Если такая глупость дойдет до госбюджета, я не смогу за это проголосовать», – написал Кадастик в воскресенье в социальных сетях.