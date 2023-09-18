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Кристина Каллас о плане сокращения финансирования высшего образования: это было предложение реформистов

Тарво Мадсен
, журналист
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Кристина Каллас.
Кристина Каллас. Фото: Margus Ansu

Министр образования Кристина Каллас подтвердила Postimees, что в ходе переговоров по бюджету, проходивших в Вихула, Партия реформ предложила сократить дополнительное финансирование высшего образования с 15 процентов до десяти, а финансирование науки – с одного процента до 0,9. «Ээсти 200» и социал-демократы с этим не согласны.

Члена фракции Партии реформ Марио Кадастик был потрясен, узнав, что вопрос урезания денег, предназначенных на высшее образование, обсуждался во время правительственных переговоров по бюджету в Вихула. «Если такая глупость дойдет до госбюджета, я не смогу за это проголосовать», – написал Кадастик в воскресенье в социальных сетях.

По данным Кадастика, увеличение финансирования высшего образования на 15 процентов было четко прописано в стратегии госбюджета, и это было предпосылкой того, что ректоры, наконец-то, были готовы подписать административные договоры.

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