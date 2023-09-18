Кристина Каллас о плане сокращения финансирования высшего образования: это было предложение реформистов

Министр образования Кристина Каллас подтвердила Postimees, что в ходе переговоров по бюджету, проходивших в Вихула, Партия реформ предложила сократить дополнительное финансирование высшего образования с 15 процентов до десяти, а финансирование науки – с одного процента до 0,9. «Ээсти 200» и социал-демократы с этим не согласны.