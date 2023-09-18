СМИ: турецких подрядчиков не подпустили к Rail Baltica с подачи спецслужб

Конкурс на право строить основную трассу ж/д магистрали Rail Baltica, завершился на прошлой неделе. Это право выиграло СП французских, итальянских и польских подрядчиков E.R.B. Rail Baltica JV. Предложенная ими договорная цена — 3,7 млрд евро. Второй претендент, турецкое общество подрядчиков, предлагало проложить трассу за неполные 3,2 млрд евро, но его предложение отклонили как несоответствующее.

Предложения двух турецких стройфирмы IC İÇTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARETŞ и DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş в конкурсе не оценивали — опираясь на рекомендации Службы госбезопасности, сказал глава закупочной комиссии, директор департамента введения проекта Eiropas dzelzceļa līnijas Эйнар Яунземс. С заключением спецслужбы имелась возможность ознакомиться у всех членов комиссии, и разногласий среди них не возникло. При этом само заключение носит не то чтобы рекомендательный характер, признал Яунземс: с «забракованным» VDD претендентом заказчику было бы не так просто заключить договор — оно означает фактический запрет продолжать сотрудничество.

Конкретные причины, по которым турецкие компании были исключены из тендера, De facto неизвестны. Но одна из входящих в объединение подрядчиков фирм тесно сотрудничает с заказчиками из России. Турецкий холдинг IC строил несколько мостов в Санкт-Петербурге, терминал Пулковского международного аэропорта и платное высокоскоростное шоссе Москва — Санкт-Петербург. Теперь же это предприятие вместе с российской стройфирмой «Титан-2» строит по заказу «Росатома» первую в Турции АЭС «Аккую», куда в мае уже поступила первая партия ядерного топлива. Гендиректором «Титана-2» является Григорий Нагинский, бывший замминистра обороны РФ и директор министерского агентства «Спецстрой».

Хотя Турция — страна НАТО, она на уровне президентов поддерживает дипломатические и деловые отношения с РФ, поясняет эксперт по международной политике Вейко Сполитис. По его словам, президентские выборы в Турции не улучшили отношений страны с Западом. Анкара продолжает балансировать между НАТО и Кремлем.

Исключено ли турецкое общество подрядчиков из проекта Rail Baltica именно в силу сотрудничества с российскими заказчиками — неизвестно. VDD воздерживается от комментариев. При этом в Eiropas dzelzceļa līnijas отмечают, что в ходе реализации проекта Rail Baltica от тендера уже отстраняли одного из участников, и тоже с подачи VDD. De facto известно, что на ранней стадии закупки из конкурса была исключена китайская компания.

Объединение турецких стройфирм оспорило решение закупочной комиссии в Бюро по госзакупкам. Поэтому генподрядчик, строящий основную трассу проекта, еще может смениться.

Компании IC İÇTAŞ и DOĞUŞ пояснили LTV, что известие об исключении из круга участников тендера их удивило, ведь их предложение было намного выгоднее. У подрядчиков на руках все еще нет заключения VDD и вообще любой информации, которая касалась бы его.

«Поэтому мы не знаем конкретных обоснований.(..) Мы не считаем, что это связано со строящейся в Турции АЭС, потому что на связанные с проектом структуры не распространяются никакие санкции. Наше предприятие успешно реализовало многие крупные проекты, особенно в Азии, Европе и США», — пишет объединение подрядчиков.

И Eiropas dzelzceļa līnijas, и ныне уже бывший глава МВД Марис Кучинскис, в чьем ведении находилась Служба госбезопасности, уверены, что решение было верным. «Я достаточно уверен, что судопроизводство Латвии ничем особо не грозит», — заявил Кучинскис.

Как сообщал Rus.LSM.lv, исполнители проекта по строительству новой железнодорожной магистрали Rail Baltica предложили взять кредит для завершения проекта, тем самым увеличивая внешний долг страны. Когда шесть лет назад были представлены финансовые подсчеты цены новой железнодорожной магистрали Rail Baltica, стоимость строительства латвийского участка оценивалась примерно в 2 млрд евро. После этого новые цифры не назывались. Сейчас допускается, что стоимость проекта может вырасти в четыре раза — до 8 млрд евро.