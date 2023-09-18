Фото ⟩ Попавший в ДТП арендованный автомобиль сам вызвал помощь

10 сентября в полицию обратился работник Bolt Drive, который сообщил, что получил от автомобиля информацию, что одна из арендованных машин попала в ДТП в деревне Саувере на Сааремаа.
Полицейский патруль отправился на место, чтобы проверить это сообщение, и обнаружил в деревне Саувере разбитый автомобиль Peugeot, взятый напрокат в компании Bolt.
Полицейские опросили людей, проживающих в районе происшествия, и выяснили примерное время возможного ДТП. В полицию сообщение об аварии не поступало.
«Виновников ДТП и находившихся в автомобиле людей на месте происшествия не было, но по предварительной информации, один человек мог получить легкие травмы. Все точные обстоятельства, связанные с данным ДТП, в настоящее время устанавливаются, в том числе кто именно был за рулем автомобиля и что именно произошло», - рассказал участковый Курессаареского отделения полиции Кент Пуйестеэ.