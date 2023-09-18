Фото ⟩ Попавший в ДТП арендованный автомобиль сам вызвал помощь

«Виновников ДТП и находившихся в автомобиле людей на месте происшествия не было, но по предварительной информации, один человек мог получить легкие травмы. Все точные обстоятельства, связанные с данным ДТП, в настоящее время устанавливаются, в том числе кто именно был за рулем автомобиля и что именно произошло», - рассказал участковый Курессаареского отделения полиции Кент Пуйестеэ.