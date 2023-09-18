СМИ: 3600 граждан РФ получат письма, что им нужно покинуть Латвию

В документе на неполных пяти страницах говорится, что на тот момент заявление на получение статуса постоянного жителя ЕС подали всего 46 процентов тех, кого эти поправки касаются. По прогнозам МВД, примерно у 10 000 человек 2 сентября истек срок действия ВНЖ.

Поскольку условия получения временного вида на жительство теперь гораздо жестче, в министерстве предположили, что некоторые из 10 000 человек не смогут получить и его. Решение - упростить получение такого краткосрочного разрешения на два года, что позволяет пересдать экзамен, причем PMLP будет рассматривать каждый случай индивидуально.

В противном случае это было бы коллективным выдворением, что нарушает Европейскую конвенцию по правам человека.

Согласно предлагаемому решению, разрешение на временное проживание сроком на два года получат те, кто хотя бы попытался сдать языковой экзамен. У них есть время до конца этого года, чтобы подать заявление на получение нового статуса. У остальных такой возможности не будет.

Управление по делам гражданства и миграции в своей работе видит, что некоторые из тех российских граждан, которые вовремя не приняли меры, поверили популистским обещаниям, что Конституционный суд отменит поправки.

В суд поступили заявления от нескольких сотен человек, но в большинстве случаев в возбуждении дела было отказано. Четыре дела были объединены в одно, решение по которому ожидается в следующем году.