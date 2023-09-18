Пн, 18.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

POSTIMEES в Украине ⟩ Ситуация в Черном море становится все напряженнее, Украина создает свой зерновой коридор

Микк Салу
, журналист
Facebook
Comments
Пожарные ликвидируют последствия российской дроновой атаки в окрестностях порта Одессы.
Пожарные ликвидируют последствия российской дроновой атаки в окрестностях порта Одессы. Фото: Ukraine’s Operational Command’s

С середины июля, когда истекло предыдущее соглашение о транспортировке через Черное море украинской сельскохозяйственной продукции, Россия неоднократно обстреливала порты на южном побережье Украины ракетами и беспилотниками.

Несколько раз российские ракеты и беспилотники также поражали украинские речные порты на Дунае. Напомним, что Дунай впадает в Черное море в районе украинско-румынской границы и является пограничной рекой двух стран на протяжении нескольких десятков километров. Украинские власти несколько раз заявляли, что российские беспилотники нанесли удары и по румынской стороне Дуная. Румыния это отрицает.

В то же время позиция Украины также становится все более уверенной, активной и агрессивной. На прошлой неделе Украина успешно атаковала порт Севастополя в оккупированном Крыму (вероятно, с помощью крылатых ракет и надводных беспилотников). Кроме того, предыдущие украинские атаки затронули российские военные корабли, действующие в Черном море.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх