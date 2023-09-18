POSTIMEES в Украине ⟩ Ситуация в Черном море становится все напряженнее, Украина создает свой зерновой коридор

С середины июля, когда истекло предыдущее соглашение о транспортировке через Черное море украинской сельскохозяйственной продукции, Россия неоднократно обстреливала порты на южном побережье Украины ракетами и беспилотниками.
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Несколько раз российские ракеты и беспилотники также поражали украинские речные порты на Дунае. Напомним, что Дунай впадает в Черное море в районе украинско-румынской границы и является пограничной рекой двух стран на протяжении нескольких десятков километров. Украинские власти несколько раз заявляли, что российские беспилотники нанесли удары и по румынской стороне Дуная. Румыния это отрицает.