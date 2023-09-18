«Лучше отсидеть, чем в мешке приехать». Как мобилизованный россиянин уже год добивается увольнения из армии

«Я опять начала обращаться к журналистам, мне опять позвонили из военно-следственного отдела, сказали: "Ксения Александровна, мы же договаривались, что вы больше не будете сильно шуметь", – вспоминает женщина. – Я говорю: я все понимаю, но как так получается, что человеку проводят комиссию даже без обследований необходимых профильных врачей?»

«И этот нейрохирург на словах мужу сказал, что ему показана операция, но поскольку операция сложная, здесь он ее все равно не дождется, когда-нибудь на гражданке сделает. И он ему просто вписал "показано наблюдение невролога", – говорит Ксения Би-би-си. – И с этой бумагой муж вернулся в часть. Я тогда ругалась с ним: почему ты не настоял на том, чтобы он тебе написал то, что сказал? Если тебе показана операция, пускай вписывает. Муж мне тогда объяснил: "Понимаешь, в каком я был состоянии, если с двух часов ночи с этими болями стоял в очереди?" Я, говорит, тогда ничего не соображал и радовался, что я к нему попал».