Путин полчаса рассказывал президенту Финляндии о русской культуре

Президент Финляндии рассказал The New York Times о том, как обсуждал с Путиным классиков русской культуры. Однажды Саули Ниинисте «решил проверить» президента РФ, спросив его о стихотворении Михаила Лермонтова, которое было написано на смерть Александра Пушкина.

«Путин говорил более получаса. Он знал об этом все. Для него это Россия. Россия в целом», - сказал Ниинисте.

Диалог двух президентов о культуре состоялся накануне полномасштабного вторжения российской армии в Украину в феврале 2022 года. По словам Ниинисте тогда Путин был «сосредоточен, агрессивен и хорошо информирован, даже одержим, о российской культуре».

Саули Ниинисте и Владимир Путин. Фото: JUSSI NUKARI/AFP

В упомянутом стихотворении Михаила Лермонтова есть и такие строки:

…А вы, надменные потомки

Известной подлостью прославленных отцов,

Пятою рабскою поправшие обломки

Игрою счастия обиженных родов!

Вы, жадною толпой стоящие у трона,

Свободы, Гения и Славы палачи!

Таитесь вы под сению закона,

Пред вами суд и правда - все молчи!..

Саули Ниинисте в разговоре с американскими журналистами указал на то, что российская история движется волнами. При этом президент Финляндия напомнил многовековую финскую поговорку: «Казак берет все, что плохо лежит». Ниинисте пояснил, что финны раньше использовали слово «казак» как синоним к слову «русские». Таким образом он напомнил, что соседи России и в целом страны Европы должны вкладываться в свою оборону в любом случае.