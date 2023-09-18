Путин полчаса рассказывал президенту Финляндии о русской культуре

Саули Ниинисте решил проверить познания Путина в классической российской поэзии, после чего полчаса слушал лекцию «одержимого» человека.
Президент Финляндии рассказал The New York Times о том, как обсуждал с Путиным классиков русской культуры. Однажды Саули Ниинисте «решил проверить» президента РФ, спросив его о стихотворении Михаила Лермонтова, которое было написано на смерть Александра Пушкина.
«Путин говорил более получаса. Он знал об этом все. Для него это Россия. Россия в целом», - сказал Ниинисте.
Диалог двух президентов о культуре состоялся накануне полномасштабного вторжения российской армии в Украину в феврале 2022 года. По словам Ниинисте тогда Путин был «сосредоточен, агрессивен и хорошо информирован, даже одержим, о российской культуре».
В упомянутом стихотворении Михаила Лермонтова есть и такие строки:
…А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда - все молчи!..
Саули Ниинисте в разговоре с американскими журналистами указал на то, что российская история движется волнами. При этом президент Финляндия напомнил многовековую финскую поговорку: «Казак берет все, что плохо лежит». Ниинисте пояснил, что финны раньше использовали слово «казак» как синоним к слову «русские». Таким образом он напомнил, что соседи России и в целом страны Европы должны вкладываться в свою оборону в любом случае.
В том же интервью президент Финляндии снова заявил о высоких рисках применения ядерного оружия в случае дальнейшей эскалации войны в Украине.