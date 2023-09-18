ФОТО ⟩ Загадочный дым в Ласнамяэ: спасатели, полиция и скорая окружили дом, а в окна заглядывали дроны

«В 23:02 спасателям сообщили, что на лестничной клетке пятиэтажного жилого дома на улице Паэ в Ласнамяэ наблюдается задымление. К моменту прибытия спасателей дыма уже не было, но чувствовался запах гари на 4-м этаже», - рассказал пресс-секретарь Спасательного департамента Сийм Палу.

Спасатели совместно с полицией провели проверку квартир. Кроме того, в воздух был поднят беспилотник и установлена автолестница для проверки квартир, в которые спасателям не удалось попасть. Был проведен полный осмотр здания, но источник дыма так и не был обнаружен.

«Окно одной из квартир было открыто. Возможно, что дым шел именно оттуда, но, судя по всему, квартира была проветрена до прибытия спасателей, а хозяин ушел», - добавил Палу.

К 23:46 спасательная операция была закончена.