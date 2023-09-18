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ФОТО ⟩ Загадочный дым в Ласнамяэ: спасатели, полиция и скорая окружили дом, а в окна заглядывали дроны

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Спасательная операция на Паэ, 23.
Спасательная операция на Паэ, 23. Фото: личный архив

Вчера ночью к дому на улице Паэ, 23 прибыло много полицейских, спасателей и скорая помощь. По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, в Центр тревоги поступило сообщение, что в подъезде жилого дома увидели дым.

«В 23:02 спасателям сообщили, что на лестничной клетке пятиэтажного жилого дома на улице Паэ в Ласнамяэ наблюдается задымление. К моменту прибытия спасателей дыма уже не было, но чувствовался запах гари на 4-м этаже», - рассказал пресс-секретарь Спасательного департамента Сийм Палу.

Спасатели совместно с полицией провели проверку квартир. Кроме того, в воздух был поднят беспилотник и установлена автолестница для проверки квартир, в которые спасателям не удалось попасть. Был проведен полный осмотр здания, но источник дыма так и не был обнаружен.

«Окно одной из квартир было открыто. Возможно, что дым шел именно оттуда, но, судя по всему, квартира была проветрена до прибытия спасателей, а хозяин ушел», - добавил Палу.

К 23:46 спасательная операция была закончена.

Здание, в котором проходила спасательная операция, находится по соседству с многоквартирным домом Паэ, 25, который горел в апреле прошлого года. 

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