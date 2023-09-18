Годовой объем отработанного топлива на один реактор потенциальной эстонской АЭС, вероятно, составит 12 тонн. Решение о строительстве АЭС пока не принято, его будет принимать Рийгикогу, а рабочая группа по атомной энергии при Министерстве климата заказала несколько анализов для принятия обоснованного решения, сообщили в Министерстве климата.
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Анализ: реактор потенциальной атомной электростанции за время эксплуатации произведет 720 тонн ядерных отходов
В последнем анализе эксперты оценили количество радиоактивных отходов, образующихся на станции, и варианты их обращения и хранения. Поскольку пока нет подходящих для Эстонии малых реакторов, представленные в анализе объемы отходов являются оценками, основанными на реакторе GE Hitachi BWRX-300, который считается условно подходящим для нас, и на опыте эксплуатации атомных станций на сегодняшний день.