Анализ: реактор потенциальной атомной электростанции за время эксплуатации произведет 720 тонн ядерных отходов

В последнем анализе эксперты оценили количество радиоактивных отходов, образующихся на станции, и варианты их обращения и хранения. Поскольку пока нет подходящих для Эстонии малых реакторов, представленные в анализе объемы отходов являются оценками, основанными на реакторе GE Hitachi BWRX-300, который считается условно подходящим для нас, и на опыте эксплуатации атомных станций на сегодняшний день.