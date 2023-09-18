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Анализ: реактор потенциальной атомной электростанции за время эксплуатации произведет 720 тонн ядерных отходов

rus.postimees.ee
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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Raigo Pajula

Годовой объем отработанного топлива на один реактор потенциальной эстонской АЭС, вероятно, составит 12 тонн. Решение о строительстве АЭС пока не принято, его будет принимать Рийгикогу, а рабочая группа по атомной энергии при Министерстве климата заказала несколько анализов для принятия обоснованного решения, сообщили в Министерстве климата.

В последнем анализе эксперты оценили количество радиоактивных отходов, образующихся на станции, и варианты их обращения и хранения. Поскольку пока нет подходящих для Эстонии малых реакторов, представленные в анализе объемы отходов являются оценками, основанными на реакторе GE Hitachi BWRX-300, который считается условно подходящим для нас, и на опыте эксплуатации атомных станций на сегодняшний день.

Если предположить, что срок службы станции составит 60 лет, то общее количество отработанного топлива на один реактор за этот период составит 720 тонн, что сопоставимо по объему примерно с тремя морскими контейнерами.

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