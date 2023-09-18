Forus и Fudy решили объединить приложения.

По словам исполнительного директора Fudy Вильяма Пыдра, Fudy всегда рассматривал бизнес-деятельность как создание партнерства: «Наше видение состоит в том, чтобы поддерживать в своей деятельности рестораны, а не быть просто сборщиком платы за посредничество, и именно из этого мы исходим в развитии продукции и политике ценообразования. Расширение сотрудничества с такими амбициозными эстонскими компаниями, как Forus, является для нас логичным шагом вперед, от которого выигрывают все».

Как отметил руководитель платформы Forus, сотрудничество между партнерами создает добавленную стоимость для обоих предприятий, но, прежде всего, для клиентов, для которых расширяется спектр услуг, предлагаемых двумя приложениями. «Мы хотим, чтобы в будущем пользователи приложения Forus могли пользоваться любой ежедневной услугой и выбирать между несколькими поставщиками», – сказал Дубровский.

Как Пыдра, так и Дубровский отмечают, что планы двух предприятий не ограничиваются Эстонией, они хотят расширить сотрудничество на все зарубежные рынки, где фирмы работают вместе.

Forus – созданная в Эстонии платформа услуг, которая работает в трех странах, всего в 18 городах: в Таллинне, Тарту, Пярну, Хаапсалу, Раквере, Вильянди, Нарве, Йыхви, Кохтла-Ярве, Силламяэ, Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Риге, Юрмале, Лиепае, Даугавпилсе и Алитусе. Услугу Forus можно заказать с помощью приложения, которое доступно как в App Store, так и в Google Play, приложение бесплатное.