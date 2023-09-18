Любители быстрой езды не оценят ⟩ Очередную таллиннскую улицу ожидают грандиозные перемены

Город Таллинн намерен реконструировать улицу Ластекоду, чтобы сделать ее более современной, зеленой и учитывающей интересы всех участников движения. Презентация обновленного проекта улицы состоится завтра, 19 сентября, в 17.30 на платформе Microsoft Teams.

«Улица Ластекоду – это особое место: для одних это родная улица, другие приезжают сюда для посещения Центрального рынка, а для пешеходов и велосипедистов это важное связующее звено между автовокзалом и центром города. Люди активно участвовали в обсуждении будущего улицы, и мы рады представить проект, разработанный с учетом предложений горожан. Убежден, что мы обязательно найдем компромисс и по вопросу парковочных мест, и после реконструкции все участники движения смогут передвигаться в комфортной и безопасной среде», - отметил вице-мэр Владимир Свет.

«В ходе реконструкции планируется полностью преобразить улицу – будет создано отдельное пространство для движения пешеходов, велосипедистов и автотранспорта. Радует, что проект предусматривает посадку деревьев и позволяет максимально сохранить существующее озеленение, - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. – Кроме того, будет модернизировано уличное освещение, обновлена система отвода ливневых вод, а также трубопровод для систем центрального отопления и охлаждения, водоснабжения и канализации. Ведь улица должна быть современной и под землей».

Проект охватывает улицу Ластекоду на всей протяженности – от ул. Лийвалайа до Масина, а также улицу Маcина от Ластекоду до Тартуского шоссе. В целях обеспечения безопасности максимально возможная скорость движения по улице не будет превышать 30 км/ч. Будут приняты и другие меры для успокоения движения – приподнятые перекрестки, узкие полосы движения и минимальные радиусы поворота.

В апреле состоялась общественная дискуссия относительно эскизного проекта улицы, теперь горожанам представят составленный по ее итогам проект.

Презентация проекта улицы Ластекоду состоится во вторник, 19 сентября в 17.30 на платформе Microsoft Teams: https://tinyurl.com/5fx9cwum (загружать программу на компьютер не требуется, рекомендуется использовать интернет-браузер Microsoft Edge или Chrome). В презентации примут участие проектировщики Roadplan OÜ, представители Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства и управы района Кесклинн.