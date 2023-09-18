Шестилетний мальчик преодолел 10-километровую дистанцию Народного забега в Раквере

Шестилетний Леннарт Удэ из Раквере пробежал 10 километров за 1:18.15. Всего на основной дистанции стартовали 82 бегуна, до финиша добежал 81 из них.

Абсолютным победителем среди мужчин и чемпионом Ляэне-Вирумаа со временем 33,08 стал Таави Килки, у женщин победила Марит Хийэмаа со временем 40,23.

В молодежном забеге на 1,6 км стартовали 34 человека, в детском забеге на 800 метров побежало 50 ребят, а в мини-забеге на 300 метров - 25 детей. Два человека приняли участие в оздоровительном преодолении дистанции, а в забеге для самых маленьких участвовали 43 малыша.