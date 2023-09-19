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Учитель элитной таллиннской школы приняла участие в конкурсе русистов в Москве и попала в российскую пропаганду

Школа: это крайне прискорбно, идет разбирательство
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Элеонора Рудаковская (третья справа) и министр правительства Москвы Сергей Черемин (третий слева).
Элеонора Рудаковская (третья справа) и министр правительства Москвы Сергей Черемин (третий слева). Фото: скриншот

Учительница русского языка Таллиннского французского лицея Элеонора Рудаковская летом приняла участие в XXIII Международном Пушкинском конкурсе русистов. Она отправила туда свое эссе, а в начале этого учебного года посетила торжественное мероприятие конкурса в Москве, обратил внимание Propastop. Как такое возможно, если по поручению Минкульта культурные связи с Россией должны быть прекращены и что об этом думает сама школа и Департамент образования Таллинна?

Организатором Международного Пушкинского конкурса русистов является «Российская газета» - официальный печатный орган Правительства РФ. Курирует работу мероприятия Организационный комитет по поддержке литературы, книгоиздания и чтения под председательством директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, который является непосредственным участником войны России в Украине и с 2014 года находиться под санкциями Евросоюза и США. 

«Наш конкурс был создан для поддержки самых уязвимых граждан бывших советских республик в эпоху «парада суверенитетов» - учителей русского языка. Когда новые государства были озабочены поиском своей идентичности, только русисты сражались за сбережение огромного, но стремительно сужающегося русскоязычного пространства», - заявлено на официальном сайте конкурса.

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