Учительница русского языка Таллиннского французского лицея Элеонора Рудаковская летом приняла участие в XXIII Международном Пушкинском конкурсе русистов. Она отправила туда свое эссе, а в начале этого учебного года посетила торжественное мероприятие конкурса в Москве, обратил внимание Propastop. Как такое возможно, если по поручению Минкульта культурные связи с Россией должны быть прекращены и что об этом думает сама школа и Департамент образования Таллинна?
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Учитель элитной таллиннской школы приняла участие в конкурсе русистов в Москве и порадовала российскую пропаганду
Школа: это крайне прискорбно, идет разбирательство
Организатором Международного Пушкинского конкурса русистов является «Российская газета» - официальный печатный орган Правительства РФ. Курирует работу мероприятия Организационный комитет по поддержке литературы, книгоиздания и чтения под председательством директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, который является непосредственным участником войны России в Украине и с 2014 года находиться под санкциями Евросоюза и США.