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Россияне смогут вернуться в большой футбол. Но при одном условии

rus.postimees.ee
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Amr Abdallah Dalsh

Президент УЕФА Александер Чеферин дал интервью порталу Sportklub, в котором озвучил в том числе и условия, при которых россияне смогут вернуться в международные соревнования и еврокубки.

Как сказал Чеферин, возвращение возможно лишь при одном условии: только когда закончится военная операция в Украине.

На этом фоне неуместным выглядит и сотрудничество с «Газпромом» - по поводу завершения совместной работы президент УЕФА высказался следующим образом, отметив, что рекламировать предприятие на матчах после начала войны сложно:

«Это просто должно было быть сделано как некий символический акт».

Напомним, что российские команды отстранены от турниров УЕФА с февраля 2022 года.

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