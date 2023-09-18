Россияне смогут вернуться в большой футбол. Но при одном условии

Президент УЕФА Александер Чеферин дал интервью порталу Sportklub, в котором озвучил в том числе и условия, при которых россияне смогут вернуться в международные соревнования и еврокубки.
Как сказал Чеферин, возвращение возможно лишь при одном условии: только когда закончится военная операция в Украине.
На этом фоне неуместным выглядит и сотрудничество с «Газпромом» - по поводу завершения совместной работы президент УЕФА высказался следующим образом, отметив, что рекламировать предприятие на матчах после начала войны сложно:
«Это просто должно было быть сделано как некий символический акт».
Напомним, что российские команды отстранены от турниров УЕФА с февраля 2022 года.