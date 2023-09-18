Россияне смогут вернуться в большой футбол. Но при одном условии

Как сказал Чеферин, возвращение возможно лишь при одном условии: только когда закончится военная операция в Украине.

На этом фоне неуместным выглядит и сотрудничество с «Газпромом» - по поводу завершения совместной работы президент УЕФА высказался следующим образом, отметив, что рекламировать предприятие на матчах после начала войны сложно:

«Это просто должно было быть сделано как некий символический акт».