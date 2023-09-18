Помощники полицейских смогут сотрудничать с криминалистами

Пыхьяская префектура призывает помощников полицейских вступать в ряды добровольцев криминальной полиции и ждет от них помощи как на местах преступления, так и в конторе. Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре объяснил, что от помощников полицейских в первую очередь ждут помощи, например, в обеспечении безопасности на месте происшествия или при проведении задержаний.
«От помощников полицейских много пользы в нашей ежедневной работе и вместе с криминалистами они смогут справиться со многим. Например, на местах происшествий, где криминалисты остаются на несколько часов, помощники полицейских обеспечивают безопасность. Также они могут быть полезны в сборе и передаче вещественных доказательств, в фиксации и изъятии следов. А основываясь на своих знаниях и опыте, они могут предположить, как могло произойти то или другое», - ответил Тамбре на вопрос, как помощники полицейских с совершенно отличной от криминалистов подготовкой смогут сотрудничать с ними.
Тамбре сказал, что помощники полицейских могут, например, оформлять документы на месте аварии, просматривать записи с камер видеонаблюдения и участвовать в задержаниях. «Но чтобы узнать все детали, следует присоединиться к нашей команде помощников полицейских», - заключил Тамбре.