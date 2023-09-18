Рийгикогу обсудит лишение члена EKRE депутатской неприкосновенности

Канцлер юстиции Юлле Мадизе по требованию прокуратуры предлагает Рийгикогу сегодня в 15:00 дать согласие на лишение Керт Кинго депутатской неприкосновенности и продолжить против нее судебное разбирательство.
21 августа Мадизе заявила в студии Otse Postimehest, что если Рийгикогу лишит ее депутатской неприкосновенности, это еще не означает, что она виновна. «Она продолжит работать в качестве члена Рийгикогу, и никто не сможет признать ее виновной. Роль канцлера юстиции состоит в том, чтобы изучить документацию и выяснить, не является ли это явно необоснованным и сфабрикованным по политическим мотивам. Мы изучили эти документы, и таких сомнений не возникло», - сказал Мадизе.
В августе прошлого года Кинго и адвокат Мартин Траат были заподозрены в преступлениях, связанных с использованием депутатских пособий. В соответствии с подозрением, Кинго из своего пособия оплатила счета за юридическую помощь троим людям на общую сумму около десяти тысяч евро.