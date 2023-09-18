Бегуны из Эфиопии подозревают заговор на финальном этапе Бриллиантовой лиги

На финальном этапе Бриллиантовой лиги, которая проводится в штате Юджин (США), вместо забега длиной 5000 метров запланирована дистанция 3000 м.
Эфиопские бегуны Йомиф Кейелча и Талеун Бекеле крайне недовольны ситуацией. Они подозревают, что организаторы соревнований выбрали более короткую дистанцию исключительно из-за того, что это было желание норвежской звезды Якобя Ингебригтсена.
«Абсурдно, по их мнению, то, что для того, чтобы завоевать место на соревнованиях, нужно было побежать 5000 метров, а на финальном этапе запланирована дистанция в 3000 м. И только из-за того, что Ингебригтсен предпочитает именно такую дистанцию. Они крайне расстроены», - сообщил агент эфиопов Джанни Демадонна.
В этом году на Бриллиантовой лиге на дистанции 5000 м соревновались пять раз, на дистанции 3000 м – только раз.
«Это вообще несправедливо, но легкая атлетика в наши дни – развлекательный бизнес», - сказал Демадонна.
Агент Ингебригтсена отрицает подозрения спортсменов из Эфиопии.
«Решение принимали организаторы. Якоб участвовал бы и в забеге на 5000 метров. Если у вас остаются вопросы, обратитесь к директору соревнований Джону Каприотти. Это может также сделать и Демадонна», - сказал он.
Финальный этап Бриллиантовой лиги на дистанции 3000 м выиграл Ингебригтсен, установивший рекорд Европы со временем 7.23,63. На втором месте с национальным рекордом (7.23,64) Кейелча, на третьем с рекордом Америки (7.25,47) Грант Фишер.