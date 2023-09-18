Бегуны из Эфиопии подозревают заговор на финальном этапе Бриллиантовой лиги

Эфиопские бегуны Йомиф Кейелча и Талеун Бекеле крайне недовольны ситуацией. Они подозревают, что организаторы соревнований выбрали более короткую дистанцию исключительно из-за того, что это было желание норвежской звезды Якобя Ингебригтсена.

«Абсурдно, по их мнению, то, что для того, чтобы завоевать место на соревнованиях, нужно было побежать 5000 метров, а на финальном этапе запланирована дистанция в 3000 м. И только из-за того, что Ингебригтсен предпочитает именно такую дистанцию. Они крайне расстроены», - сообщил агент эфиопов Джанни Демадонна.

В этом году на Бриллиантовой лиге на дистанции 5000 м соревновались пять раз, на дистанции 3000 м – только раз.

«Это вообще несправедливо, но легкая атлетика в наши дни – развлекательный бизнес», - сказал Демадонна.

Агент Ингебригтсена отрицает подозрения спортсменов из Эфиопии.

«Решение принимали организаторы. Якоб участвовал бы и в забеге на 5000 метров. Если у вас остаются вопросы, обратитесь к директору соревнований Джону Каприотти. Это может также сделать и Демадонна», - сказал он.