ВИДЕО И БЛОГ ⟩ «Здесь происходит политический самосуд»: Кая Каллас предстала перед спецкомиссией Рийгикогу

Премьер-министр пояснила, что она была партнером в двух адвокатских бюро. «С тех пор прошло более 12 лет. Партнерство – способ его организации не влияет на деятельность члена Рийгикогу. Общественным деятелем я стала в 2011 году, когда баллотировалась в Рийгикогу», - сказала Каллас.

Он отметила, что прекрасно понимает, что делают члены комиссии: «Здесь происходит политический самосуд. Вы хотите найти доказательства для утверждения, но вы не можете найти эти доказательства, поскольку эти утверждения не соответствуют действительности». Она подчеркнула, что свои сбережения она заработала благодаря многолетнему стажу работы. «Я была совершенно обычным партнером, а не младшим партнером», - сказала она председателю комиссии Марту Хельме.

Каллас посоветовала Хельме обратиться в адвокатские бюро. «Была ли я хорошим адвокатом или не справлялась и не делала оборот, спросите там. Вы хотите провернуть политический самосуд», - сказала Каллас.

Член комиссии Тынис Мёльдер (Центристская партия) попросил Каллас уточнить временной ряд с января: когда Каллас дала кредит Novaria Consult и когда вернула его. «Общественности нужны точные даты. У нас этого нет, а если сложить это в обзор в СМИ, обнаружится множество несоответствий», - считает Мёльдер.