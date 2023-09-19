Ядовитые мусорные кучи видны даже со спутника! Фирма Осипенко загрязняет Кохтла-Ярве, чиновники платят ей за чистоту

В 2017 г. кучи даже раскатанного техникой смета рядом с трассой видны со спутника.

Мы долистали фотографии этого места до 2017 года. Как видим, смет там был уже тогда. Все эти годы подрядчик нарушает требования к утилизации отходов, загрязняет ими город, а заказчик в лице города ничего не знает и платит за чистоту?

Поскольку действующий договор подряда заключен в сентябре 2022 года, то может возникнуть вопрос, какое отношение имеет нынешний подрядчик к смету на картодроме в 2018 году. Действительно, подрядчики были разные все эти годы, но их контролировали одни и те же люди - члены семьи Осипенко.

В 2017 году действовал договор подряда на уборку улиц и благоустройство Ярвеской и Ахтмеской частей города 2-8.3/234, заключенный в сентябре 2013 года с AS N&V (код 10003028), зарегистрированным на ул. Каазику 28 в Йыхви кюла Йыхвиской волости. На момент заключения договора Николай Осипенко был председателем совета.

В ноябре 2017 года был заключен новый договор 2-8.3/475 на уборку улиц и благоустройство Ярвеской и Ахтмеской частей города. Подрядчиком стало OÜ N&V (код 11189800), зарегистрированное на ул. Каазику 28 в Йыхви кюла Йыхвиской волости. На момент заключения договора собственником компании был опять-таки Николай Осипенко. Этот договор действовал до осени 2022 года.

Действующий на данный момент договор № 8-8.2/20 заключен на срок до 20 сентября 2027 года с EKONV GRUPP OÜ (код 16504926), во время подписания договора владельцем фирмы был зять Николая Осипенко Владимир Давыдчик. Затем компания слилась еще с двумя и была удалена из регистра. Договор слияния трех компаний подписал Евгений Макаров в трех лицах сам с собой.

Сегодня подрядчиком по договору является фирма OÜ N&V (код 16297634), зарегистрированное на все той же ул. Каазику 28 в Йыхви кюла Йыхвиской волости в 2021 году, за два месяца до тендера. Собственники - жена Николая Осипенко Наталья Осипенко и Игорь Горячов. Руководитель - Евгений Макаров.