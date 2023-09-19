Ядовитые мусорные кучи видны даже со спутника! Фирма Осипенко загрязняет Кохтла-Ярве, чиновники платят ей за чистоту

Предприятие, которое должно убирать улицы города Кохтла-Ярве, приводить в порядок инфраструктуру и вывозить отходы уборки, само же загрязняет ими город. Городские чиновники все это знают, но продолжают платить, а надзорные функции лежат на сотруднике мэрии, который подозревается в коррупции.
Завязкой этого сюжета стало письмо жителя Кохтла-Ярве, которое в июле получили городские чиновники Кохтла-Ярве и наша редакция. В письме говорилось, что предприятие OÜ N&V, занимающееся благоустройством и уборкой многих городов Ида-Вирумаа, устроило в Кохтла-Ярве незаконное складирование отходов уборки улиц.
Утверждения активного горожанина сопровождались фотографиями, поэтому управе пришлось отреагировать официально. Rus.Postimees начал более детальное расследование и выяснил, что не только информация о незаконной свалке правдива, но есть и другие особенности уборки Кохтла-Ярве, которые влетают налогоплательщикам в копеечку.
Зачем вывозить, в городе свалим!
Начнем с упомянутых отходов уборки улиц. Согласно техническим условиям к договору (договор подряда 8-8.2/20), песок с проезжей части, листва, мелкие гравий, ветки, отходы после покоса газонов и мелкий мусор - это летние отходы уборки или смет.
Смет в Кохтла-Ярве - далеко не лечебная грязь. Он содержит опасные для здоровья вещества, поэтому его нельзя просто «замести под ковер» где-нибудь в городе. Предприятие должно выполнять требования к утилизации смета и вывозить его на свалку.
Что вместо этого сделала компания OÜ N&V? Ее уборщики возили смет на территорию картодрома в Ярвеской части и на улицу Салу в Ахтме. Там отходы сгружали и просто разравнивали трактором. В видео ниже можно рассмотреть процесс складирования мусора с улиц. На нем видно, что собирающая с улиц смет техника выбрасывает вредные для здоровья массы прямо на землю.