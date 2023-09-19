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Ядовитые мусорные кучи видны даже со спутника! Фирма Осипенко загрязняет Кохтла-Ярве, чиновники платят ей за чистоту
Расследование Rus.Postimees
Предприниматель Николай Осипенко и чиновник правопорядка Кохтла-Ярве Тимофей Корепов давно поддерживают хорошие отношения. Фото: Kollaaž
Анастасия Тидо
, журналист
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Предприятие, которое должно убирать улицы города Кохтла-Ярве, приводить в порядок инфраструктуру и вывозить отходы уборки, само же загрязняет ими город. Городские чиновники все это знают, но продолжают платить, а надзорные функции лежат на сотруднике мэрии, который подозревается в коррупции.

Завязкой этого сюжета стало письмо жителя Кохтла-Ярве, которое в июле получили городские чиновники Кохтла-Ярве и наша редакция. В письме говорилось, что предприятие OÜ N&V, занимающееся благоустройством и уборкой многих городов Ида-Вирумаа, устроило в Кохтла-Ярве незаконное складирование отходов уборки улиц.  

Машина-уборщик выгрузила смет с улицы Салу в Ахтме. Июль 2023. 
Машина-уборщик выгрузила смет с улицы Салу в Ахтме. Июль 2023. Фото: частный архив

Утверждения активного горожанина сопровождались фотографиями, поэтому управе пришлось отреагировать официально. Rus.Postimees начал более детальное расследование и выяснил, что не только информация о незаконной свалке правдива, но есть и другие особенности уборки Кохтла-Ярве, которые влетают налогоплательщикам в копеечку.

Зачем вывозить, в городе свалим!

Начнем с упомянутых отходов уборки улиц. Согласно техническим условиям к договору (договор подряда 8-8.2/20), песок с проезжей части, листва, мелкие гравий, ветки, отходы после покоса газонов и мелкий мусор - это летние отходы уборки или смет. 

Смет в Кохтла-Ярве - далеко не лечебная грязь. Он содержит опасные для здоровья вещества, поэтому его нельзя просто «замести под ковер» где-нибудь в городе. Предприятие должно выполнять требования к утилизации смета и вывозить его на свалку.

Что вместо этого сделала компания OÜ N&V? Ее уборщики возили смет на территорию картодрома в Ярвеской части и на улицу Салу в Ахтме. Там отходы сгружали и просто разравнивали трактором. В видео ниже можно рассмотреть процесс складирования мусора с улиц. На нем видно, что собирающая с улиц смет техника выбрасывает вредные для здоровья массы прямо на землю. 

Смет свозят на картодром рядом со старым зданием полиции, эта земля принадлежит городу. Там учатся ездить начинающие водители, рядом находятся спортивная школа и футбольный стадион. И тут же складируют горы вредного для здоровья мусора.

Для начала мы обратились с запросом в управу. Вице-мэр Кохтла-Ярве по городскому хозяйству Эрик Сечков сообщил, что чиновники к моменту получения письма горожанина уже были в курсе и предприняли необходимые меры - осмотры на местах, общение с людьми и фиксирование нарушений на месте.

По его словам, после проверок город начал надзорное производство. OÜ N&V было поручено вывезти смет на свалку и восстановить зеленые зоны. «Мы относимся к такому разгильдяйству со всей серьезностью и при возникновении обстоятельств выносим предписание, включающее и штраф», - сообщил Эрик Сечков.

Все предпринятое управой было бы понятно и правильно, если бы не ряд обстоятельств, которые вызывают вопросы. Разберемся по пунктам, что не так с этой историей. 

Нет никакой спешки с этим сметом!

Фото: скриншоты переписки в Viber с Юлле Лепассаар.

О том, что смет сгружают куда попало, а не на свалку, старейшине Ярвеской части города Юлле Лепассаар сообщили задолго до письма в управу. Руководителям городского хозяйства уже не нужно было проводить осмотры на месте чтобы убедиться, что OÜ N&V действительно возит смет не на свалку, а на картодром и в Ахтме.

Было решено, что фирма, отвечающая за чистоту, все-таки вывезет весь смет из города и утилизирует как полагается.   

Как видим из прилагаемой переписки Юлле Лепассар и причастного к процессу человека, вывозить этот смет на свалку планировалось «сразу, как сойдет снег». Однако, у OÜ N&V не было необходимых для этого ресурсов.  

Более того, руководитель OÜ N&V Евгений Макаров утверждает, что 16 июня поговорил со старейшиной и ему было сказано, что «нет никакой спешки с этим сметом», можно по мере возможности вывозить в течение месяца, до 20 июля. Если «нет спешки», то, очевидно, о надзорном производстве или о штрафе речь вообще не шла, только о вывозе мусора на свалку. 

Письмо Евгения Макарова о его встрече 16.06.2023 года со старейшиной. 
Письмо Евгения Макарова о его встрече 16.06.2023 года со старейшиной. Фото: скриншот

Таким образом, руководство города и районов было в курсе, но не торопило подрядчика. И тут вдруг 29 июня в горуправу и в редакцию Rus.Postimees пришло письмо горожанина. Письмо получили уже и члены горсобрания, и пресса. И вот 7 июля городская управа начала надзорное производство из-за «разгильдяйства», как его назвал вице-мэр Эрик Сечков.

Документы по этому производству горуправа закрыла на пять лет. Доступа нет не только у общественности, но даже у членов городского собрания, насколько мы смогли это выяснить.

Документы по надзорному производству закрыли на пять лет.
Документы по надзорному производству закрыли на пять лет. Фото: скриншот из регистра документов самоуправления Кохтла-Ярве

Куда все контролеры смотрели раньше?

Второй вопрос, который требует ясности - почему только в 2023 году подрядчику была поставлена задача все-таки вывезти смет на свалку? Смет с улиц на картодроме скапливался минимум семь лет! Спутниковые снимки Земельного департамента позволяют наблюдать их в разном состоянии: иногда смет свален горами, а иногда раскатан колесами тракторов, чтобы было не так заметно. Сбоку видна дата съемки. 

В 2017 г. кучи даже раскатанного техникой смета рядом с трассой видны со спутника.
В 2017 г. кучи даже раскатанного техникой смета рядом с трассой видны со спутника. Фото: скриншот с сайта Земельного департамента

Мы долистали фотографии этого места до 2017 года. Как видим, смет там был уже тогда. Все эти годы подрядчик нарушает требования к утилизации отходов, загрязняет ими город, а заказчик в лице города ничего не знает и платит за чистоту? 

Поскольку действующий договор подряда заключен в сентябре 2022 года, то может возникнуть вопрос, какое отношение имеет нынешний подрядчик к смету на картодроме в 2018 году. Действительно, подрядчики были разные все эти годы, но  их контролировали одни и те же люди - члены семьи Осипенко.   

В 2017 году действовал договор подряда на уборку улиц и благоустройство Ярвеской и Ахтмеской частей города 2-8.3/234, заключенный в сентябре 2013 года с AS N&V (код 10003028), зарегистрированным на ул. Каазику 28 в Йыхви кюла Йыхвиской волости. На момент заключения договора Николай Осипенко был председателем совета. 

В ноябре 2017 года был заключен новый договор 2-8.3/475 на уборку улиц и благоустройство Ярвеской и Ахтмеской частей города. Подрядчиком стало OÜ N&V (код 11189800), зарегистрированное на ул. Каазику 28 в Йыхви кюла Йыхвиской волости. На момент заключения договора собственником компании был опять-таки Николай Осипенко. Этот договор действовал до осени 2022 года.

Действующий на данный момент договор № 8-8.2/20 заключен на срок до 20 сентября 2027 года с EKONV GRUPP OÜ (код 16504926), во время подписания договора владельцем фирмы был зять Николая Осипенко Владимир Давыдчик. Затем компания слилась еще с двумя и была удалена из регистра. Договор слияния трех компаний подписал Евгений Макаров в трех лицах сам с собой.  

Сегодня подрядчиком по договору является фирма OÜ N&V (код 16297634), зарегистрированное на все той же ул. Каазику 28 в Йыхви кюла Йыхвиской волости в 2021 году, за два месяца до тендера. Собственники - жена Николая Осипенко Наталья Осипенко и Игорь Горячов. Руководитель - Евгений Макаров. 

Вернемся к нашему смету. Вот процесс выгрузки смета на улице Салу в Ахтме. Уборщик подмел улицы и привез собранный мусор в жилой район. Район сейчас возглавляет в недавнем прошлом офицер полиции Олег Корныльев. Он сам в Ахтме и живет. И он не знает? Доказываем, что знал. 

На улице Салу в Ахтме мусор появился позже, чем на картодроме, но об этом тоже все причастные знали еще весной. И Эрик Сечков, и старейшина Ахтме Олег Корныльев, и даже мэр Вирве Линдер были в курсе, что на площадке на Салу лежат горы смета. На скрине ниже мы видим кучи смета на Салу 15 в мае 2023 года. 

Вот кучи смета в мае 2023 года. Спутниковая съемка Земельного департамента. 
Вот кучи смета в мае 2023 года. Спутниковая съемка Земельного департамента. Фото: скриншот с сайта Земельного департамента

А вот фото с толоки, которая прошла как раз в начале мая этого года. На фото мы видим в самом заднем ряду Эрика Сечкова и Олега Корныльева. То есть были на толоке и председатель городского собрания Эдуард Одинец, и мэр города Вирве Линдер.

Толока, май 2023 г. Фото с официальной страницы управы Кохтла-Ярве в Facebook.
Толока, май 2023 г. Фото с официальной страницы управы Кохтла-Ярве в Facebook. Фото: Facebook

Уборка происходила в Ахтме как раз на площадке на Салу. Из фотосессии с уборки следует, что часть мешков с гнилой листвой убрали лично мэр Вирве-Линдер и вице-мэр Эрик Сечков.

Мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер наводит чистоту на улице Салу в Ахтме. Дом на заднем плане находится в аккурат напротив площадки, где сгружали смет. 
Мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер наводит чистоту на улице Салу в Ахтме. Дом на заднем плане находится в аккурат напротив площадки, где сгружали смет. Фото: Facebook

Тут же на площадке мы видим горы смета, который туда незаконно свозило OÜ N&V. Вот фото, на котором депутат горсобрания Яанек Пахка и депутат горсобрания Денис Вершинин грузят мусор в фургон. Слева на заднем плане мы видим тот самый смет. 

Члены горсобрания грузят мусор в фургон. На заднем плане видим горы смета, в связи с незаконным складированием которого только в июле возбудили производство.
Члены горсобрания грузят мусор в фургон. На заднем плане видим горы смета, в связи с незаконным складированием которого только в июле возбудили производство. Фото: Facebook

Правда, руководители города убрали на толоке мусор почему-то не до конца: автор ковырялась в горах прошлогодних листьев, мешков и смета еще две недели назад и они были явно очень несвежие. Во время этой толоки мусор в неположенном месте уже должны были увидеть лично все руководители города.

Тут нужно отметить, что смет - специфический вид мусора, визуально его невозможно принять за строительный песок или землю для клумб. Смет с улиц - это мелкие кусочки асфальта, ветки, сухая трава. Почему никого не заинтересовали эти кучи мусора в жилом районе и почему нужно было ждать письма горожанина, чтобы начать производство - загадка. 

Кто будет стрелочником на этот раз?

Здесь самое время спросить у руководителя OÜ N&V и у города, что сие означает. Увы, объяснений мы не дождались. На наше первое письмо вице-мэр по городскому хозяйству Эрик Сечков ответил, но, когда вопросов стало больше, Сечков отказался от дальнейшего общения, обвинив автора в невежливости.

Старейшина Ярвеского района Юлле Лепассаар на наши письма не реагировала, а по телефону предложение прокомментировать историю отклонила. Отказался от комментариев и руководитель OÜ N&V Евгений Макаров. Он сообщил только, что предприятие своевременно выполнило предписание города о вывозе смета. Никаких дополнительных комментариев он нам не дал. 

Так кто несет ответственность за загрязнение города опасными отходами с улиц? Воспользуемся логикой. Самое простое предположение - смет в неположенные места велел возить мастер, который руководит рабочими. Ни руководство OÜ N&V, ни горуправа, что называется, «ни сном, ни духом» о таком безобразии. Примерно на это намекал в первом письме Сечков.  

Нам эта версия не кажется жизнеспособной. Во-первых, в нашем случае в Ярвеской и Ахтмеской частях города у OÜ N&V мастера разные, а картина со сметом одинаковая. На улице Салу кучи тоже лежат давно. Эту красоту видно даже со спутника Google. 

Во-вторых, на картодроме смет со спутника можно увидеть и много лет назад. За это время мастера менялись. У рабочих, которые убирают улицы, нет возможности годами самовольно сбрасывать мусор в городе просто потому, что им лень ехать на свалку - маршруты и расход топлива легко проконтролировать.

Вся техника оборудована GPS устройствами и есть возможность отслеживать ее в режиме реального времени. Можно увидеть и историю ее передвижений и понять, откуда на площадках города взялись горы мусора. Да и персонал совершенно не заинтересован сокращать свои оплачиваемые часы работы. Экономия топлива и времени на зарплате мастера или рабочих положительно не отразится.   

Ищи кому выгодно

Почему фирма поступала со сметом, так, как договор и нормативные акты запрещают поступать? Можно предположить, что возить на свалку дорого, а это уже проблема собственника, а не рабочих или мастера.

Свалка находится и от Ярве, и от Ахтме в 20 километрах. Если взять в расчет, что расход топлива одного самосвала 50 л/100 км, то топливо для одной поездки в Уйкала стоит около 35 евро.

Если добавить к стоимости топлива минимум три часа работы водителя, стоимость приема смета на свалке, амортизацию техники, то становится понятно, что фирма экономит серьезные суммы, сбрасывая мусор в городе.

Листья OÜ N&V обязано тоже вывозить. Листва объёмная, а когда она сырая, то ещё и тяжёлая. Мы проконсультировались со специалистом, который сказал, что стоимость логистики в случае с уборкой листвы можно смело умножать на три в сравнении с легким сметом.

На улице Салу автор обнаружила кучи листьев вперемешку со сметом. Допустим про листву еще можно было сказать, что это квартирные товарищества сбрасывают, чтобы не платить за вывоз. Но смет туда возят точно не они. 

Та самая площадка на улице Салу в Ахтме, где весной проходила толока. Смет, ветки и гнилые листья по-прежнему на месте. Толока была ограниченной. 
Та самая площадка на улице Салу в Ахтме, где весной проходила толока. Смет, ветки и гнилые листья по-прежнему на месте. Толока была ограниченной. Фото: Anastasiya Tido

Наказание подрядчика - секретная информация

Третье обстоятельство, которое настораживает - это ход производства в отношении OÜ N&V. 

Эрик Сечков.
Эрик Сечков. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Вице-мэр Кохтла-Ярве Эрик Сечков в первом письме нам сообщил, что за человеческие ошибки не следует наказывать слишком строго.

«Когда случаются не очень серьезные нарушения, мы обращаем внимание партнера на это путем устного уведомления. Чаще всего ситуация сразу улучшается, поскольку это преимущественно человеческий фактор. За более серьезные нарушения мы назначаем штрафы, если нужно, то и повторно, пока наше предписание не будет выполнено».

Итак, из самого факта надзорного производства с назначением штрафа можно заключить, что фирма-подрядчик посчитала возможным экономить, сбрасывая отходы уборки в черте города. 

Член горсобрания Владимир Чужас написал в соцсетях, что чиновник правопорядка Тимофей Корепов вынес предписание вывезти смет и установил штраф в 16 тысяч евро на случай, если предписание не будет выполнено в срок. Фирма произвела вывоз, но зеленую зону не восстановила, поэтому за частичное исполнение штраф остался, но был уменьшен до 5 тысяч евро. 

Чужас написал также, что «точного количества мусора Тимофей Корепов не смог или не захотел сообщить». По словам Корепова смета было «несколько» тонн. Вряд ли несколько тонн образуют горы, которые видно со спутника. 

Здесь нельзя не напомнить, что и Николай Осипенко, супруга которого является собственником OÜ N&V, и руководитель этой фирмы Евгений Макаров, и городской чиновник Тимофей Корепов проходят подозреваемыми по одному делу о коррупции. При этом Корепов продолжает осуществлять надзор за деятельностью OÜ N&V.

Горуправу этот конфликт интересов не смущает, хотя нам специалист сказал, что непременно должен смущать. Вот что сказал об этом бывший прокурор, руководитель фонда Korruptsioonivaba Eesti Стевен-Христо Эвестус: «Работодатель и сам чиновник должны следить, чтобы при выполнении ими задач в публичном секторе была обеспечена независимость и непредвзятость. Более того, и со стороны это должно выглядеть честно».

Чиновник не должен вообще допускать ситуаций, когда в его непредвзятости и честности могут возникать сомнения или из-за личных отношений с другими лицами, или по другим причинам. В таких случаях он должен брать самоотвод, уходить в отставку или работодатель должен находить ему замену при выполнении определенных задач.

Стевен-Христо Эвестус

Город заплатил виновнику за уборку смета?

Но даже скромный штраф - не самое любопытное. Есть основания считать, что город заплатил подрядчику за ликвидацию свалки, которую сам подрядчик и устроил.

Дело в том, что за вторую половину августа 2023 года управа закрыла акт выполненных работ, в котором предусмотрена оплата работ OÜ N&V по ликвидации «стихийной свалки» на картодроме в Ярвеской части города. Что такое «стихийные свалки», за вывоз которых город платит подрядчику? Обычно это имеет такой вид, как на видео ниже. 

Это бытовые и опасные отходы, которые вывозят в зеленые зоны сами жители Кохтла-Ярве, а не OÜ N&V. Поскольку они образуются быстро, в договор с этой компанией вписали право города в счет суммы договора получить услугу вывоза 200 тонн отходов в год с таких свалок, как на видео. Там были и холодильники, и прочая старая техника, но до нее было трудно добраться. 

Согласно акту приемки-передачи работ, который вызвал у нас сомнения, за вывоз стихийной свалки с картодрома в Ярвеской части города (24,02 тонны) город заплатил подрядчику 6965 евро без НСО.

Фото: скриншот акта выполненных работ

Из декларации со свалки Уйкала мы выяснили, что 24,02 тонны отходов действительно были привезены на свалку 23 августа. Этот мусор был сдан под кодом 200399 как «иные отходы». Под иными отходами подразумеваются так называемые прочие бытовые отходы, в том числе из подвалов.

Но на картодроме нет подвалов. Там нет и холодильников с матрасами, которые мы видели на стихийной свалке. И по коду 200399 в декларации, и по снимкам со спутника очевидно, что мусор с картодрома не содержал ничего из того, что можно увидеть на любой стихийной свалке.  

Таким образом, единственный логичный вывод, который тут можно сделать, таков: за вывоз на свалку Уйкала смета, который туда сгружал сам подрядчик, город ему еще и приплатил 6965 евро 80 центов! При чем вывоз этого смета уже и так оплачивается как часть процесса уборки улиц. Почему за эту часть город платит второй раз?

Если наши выводы из деклараций и акта верны, то получается также, что «несколько тонн» смета, о которых в горсобрании говорил Тимофей Корепов - это на самом деле 24 тонны только за один вывоз. 

Мы попросили вице-мэра Сечкова и старейшину Ярвеского района прокомментировать эти факты и наши выводы, отправив им черновик этой статьи в прошлый понедельник. Мы попросили опровергнуть наши выводы, если мы все неправильно оцениваем и есть другое объяснение приведенным фактам. Ответа или комментариев так и не последовало. 

 

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