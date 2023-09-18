Кто станет новым мэром Нарвы? Спекуляции в кулуарах

Нарва гудит: после того, как Катри Райк был вынесен вотум недоверия, начались разговоры о том, кто же займет пост мэра. Rus.Postimees пообщался с депутатами и журналистами, чтобы выяснить, кого ждать, и чего ждут.
В cубботу, 16 сентября, вотум недоверия Катри Райк поддержали 19 депутатов. Чуть ранее в Нарвском горсобрании произошли очередные обновления, поэтому теперь в нем осталось только две фракции - фракция Narva и фракция Respekt. Несколько депутатов из фракции Narva, с которыми удалось связаться журналисту, от комментариев отказались. Некоторые депутаты пожелали остаться анонимными.
Андрей Фишер, депутат фракции Respekt уверен, что процесс согласования нового мэра в новой правящей фракции будет весьма тяжелым. «Условно говоря, теперь в горсобрании есть как минимум три крыла, и вряд ли конкретные персоналии будут удовлетворять все эти три крыла. Так что договориться им будет сложно. Но предполагаю, что новый мэр будет слабым. Они сами озвучили, что им нужен управляемый мэр. Вряд ли сильный человек может быть управляемым. Так что мне кажется, что это будет слабый, как личность, человек. Да и в целом снятие кого-либо с должности без кандидатуры на замену - это неверный управленческий шаг. Снять всегда легко, найти замену - трудно. Но я могу и ошибаться, на данный момент это все просто спекуляции», - заявил Фишер.
Екатерина Платонова, депутат фракции Narva тоже не назвала конкретных имен. «Мы должны сохранить то хорошее, что начала Катри Райк (курс на Эстонию), при этом новый мэр должен слышать, слушать и иметь эмпатию к жителям города. До конца сентября мы постараемся определиться с кандидатом», - сказала Платонова.
У одного из депутатов, который пожелал остаться анонимным, имеется информация, согласной которой кандидатов на пост нового мэра оказалось больше, чем ожидалось. «Им придется выступить перед нами, показать свои сильные стороны, так сказать, устроить нам настоящее шоу, и мы будем выбирать, исходя из этого», - заявил анонимный депутат Postimees.
В том, что найти достойную кандидатуру на пост нового мэра будет непросто, уверен и Антон Праткунас, депутат фракции Respekt. «Катри Райк, например, знала четыре языка - в том числе, и немецкий. Новый мэр должен быть таким, чтобы он в каждую министерскую дверь мог спокойно зайти и там наладить контакты. Если нам нужен кто-то не хуже Катри, то альтернативу найти будет сложно. Я не считаю, что мэр должен быть покладистым, как хочет центристская власть. Какая-то инициативность должна быть в любом случае», - поделился мыслями Праткунас.
Другой анонимный депутат упомянул такие имена, как Андрус Тамм - зампред Нарвского округа Центристской партии, и Аллен Аллет - советник по развитию города Силламяэ. Но подчеркнул, что все это пока только домыслы, а конкретной информации еще нет.
Также нельзя исключать возможности, что на пост мэра будет баллотироваться председатель партии Narva Алексей Евграфов - несмотря на его заверения в том, что пост депутата Рийгикогу он не покинет. В марте этого года Евграфов в интервью для Postimees заявлял, что может уйти из Рийгикогу, если он и его команда поймут, что от него больше пользы в Нарве.
Гадают и переживают о будущем Нарвы, разумеется, не только депутаты. «По-хорошему Нарве нужно задуматься "А какой мэр нужен?" — и мое личное мнение, что во власти приграничного города необходим визионер с долгосрочными планами и (пускай далекими и полуреальными) мечтами, а также опытом развития урбанистических пространств», - заявил редактор Эстонского национального телерадиовещания Михаил Комашко.
По мнению Михаила, хорошие тротуары и чистые газоны важны, но их недостаточно для работы, устремленной в будущее. «Есть ли такие кандидаты? На мой взгляд, нарвские центристы вполне могут найти "варяга" из своих однопартийцев — например, в команде таллиннской управы или же среди республиканских политиков родом из Северо-Востока. И там есть люди, кто управлял городами, умеет наладить внятную коммуникацию на всех языках и сможет реализовать проекты XXI века, не поссорившись с местными депутатами, - добавил Комашко. - А вот зачем такому специалисту садиться в кресло нарвского градоначальника — большой вопрос в ситуации всех накопленных проблем и грядущих вызовов».
Михаил надеется, что у правящего большинства есть убедительные аргументы для найма компетентного специалиста, а не того, кто первым согласится.
В любом случае, делать какие-либо выводы пока слишком рано. Да и в целом велика вероятность, что имя нового мэра до последнего останется для нарвитян большой загадкой.