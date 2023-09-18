Кто станет новым мэром Нарвы? Спекуляции в кулуарах

Андрей Фишер, депутат фракции Respekt уверен, что процесс согласования нового мэра в новой правящей фракции будет весьма тяжелым. «Условно говоря, теперь в горсобрании есть как минимум три крыла, и вряд ли конкретные персоналии будут удовлетворять все эти три крыла. Так что договориться им будет сложно. Но предполагаю, что новый мэр будет слабым. Они сами озвучили, что им нужен управляемый мэр. Вряд ли сильный человек может быть управляемым. Так что мне кажется, что это будет слабый, как личность, человек. Да и в целом снятие кого-либо с должности без кандидатуры на замену - это неверный управленческий шаг. Снять всегда легко, найти замену - трудно. Но я могу и ошибаться, на данный момент это все просто спекуляции», - заявил Фишер.