M-Sport не в убытке, но бюджет Rally1 вполовину меньше, чем у Toyota и Hyundai

Команда M-Sport в серии WRC вынуждена справляться бюджетом, почти вполовину меньшим, чем у конкурентов.
Хотя точные бюджеты команд не разглашаются, у Toyota и Hyundai они колеблются в пределах 50-70 млн евро, пишет финское издание MTV.
Оборот прошлого финансового года M-Sport составил 56 млн евро. По оценкам экспертов, ежегодно команда тратит на команду WRC 25-30 млн евро.
«Нам сейчас очень трудно, - сказал исполнительный директор команды Малькольм Уилсон. – Наша ранняя бизнес-модель заключалась в продаже автомобилей WRC. Это помогало нам сохранять высокий стандарт. Обычно продавали 8-14 машин в год. К сожалению, за последние 18 месяцев мы продали лишь одну машину Rally1 нового поколения. Наша модель в случае машин этого типа не работает».
Но как предприятие M-Sport все же в прибыли. Если отбросить год коронавируса, то в последнее время они зарабатывают 4-4,5 млн евро в год.
Что касается ралли, M-Sport в предыдущие годы получала прибыль от продажи автомобилей Fiesta R5. Еще в 2017 году Fiesta R5 была самой популярной машиной в классе WRC2, захватив 38 процентов доли рынка. Однако у нынешней версии Rally2 дела обстоят не так хорошо, ведь лидером рынка является Škoda, на машинах которой работают аж 60 процентов конкурентов в классе WRC2.
Несмотря на трудные времена, M-Sport серьезно работает, чтобы в следующем сезоне выступить в классе Rally1.
«Я не сдамся, но должен сказать, что нам сложно продолжать на том уровне, на котором мы хотели бы продолжать. В предыдущие годы дела затягивались до декабря. Я не хочу, чтобы это произошло сейчас. В этот раз мы начали раньше и, надеюсь, сможем найти способ не отставать от этого прекрасного вида спорта», — сказал Уилсон.