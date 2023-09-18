M-Sport не в убытке, но бюджет Rally1 вполовину меньше, чем у Toyota и Hyundai

Хотя точные бюджеты команд не разглашаются, у Toyota и Hyundai они колеблются в пределах 50-70 млн евро, пишет финское издание MTV.

Оборот прошлого финансового года M-Sport составил 56 млн евро. По оценкам экспертов, ежегодно команда тратит на команду WRC 25-30 млн евро.

«Нам сейчас очень трудно, - сказал исполнительный директор команды Малькольм Уилсон. – Наша ранняя бизнес-модель заключалась в продаже автомобилей WRC. Это помогало нам сохранять высокий стандарт. Обычно продавали 8-14 машин в год. К сожалению, за последние 18 месяцев мы продали лишь одну машину Rally1 нового поколения. Наша модель в случае машин этого типа не работает».

Но как предприятие M-Sport все же в прибыли. Если отбросить год коронавируса, то в последнее время они зарабатывают 4-4,5 млн евро в год.

Что касается ралли, M-Sport в предыдущие годы получала прибыль от продажи автомобилей Fiesta R5. Еще в 2017 году Fiesta R5 была самой популярной машиной в классе WRC2, захватив 38 процентов доли рынка. Однако у нынешней версии Rally2 дела обстоят не так хорошо, ведь лидером рынка является Škoda, на машинах которой работают аж 60 процентов конкурентов в классе WRC2.

Несмотря на трудные времена, M-Sport серьезно работает, чтобы в следующем сезоне выступить в классе Rally1.