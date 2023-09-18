ГАЛЕРЕЯ ⟩ На Тоомпеа продолжаются жаркие обсуждения бюджета

В пятницу вечером премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) сообщила Postimees, что по приезде в Вихула обстановка во время переговоров была дружественной. «Мы предлагали разные идеи - не только мы, но и все партнеры. Мы обсуждали различные идеи, некоторые из них будут реализованы, некоторые - нет. Конечно, мы из разных политических партий, поэтому сильны в разных вопросах и спорим. Я думаю, это здорово, но это, конечно, сложно», - объяснила Каллас.