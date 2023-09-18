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ГАЛЕРЕЯ ⟩ На Тоомпеа продолжаются жаркие обсуждения бюджета

Postimees
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Фото: Madis Veltman

С четверга правительство обсуждало госбюджет - в четверг и пятницу правительство находилось с поездкой в ​​Вихула. Сегодня в 13.00 в здании Рийгикогу на Тоомпеа продолжились дискуссии и дебаты по проекту нового госбюджета.

В пятницу вечером премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) сообщила Postimees, что по приезде в Вихула обстановка во время переговоров была дружественной. «Мы предлагали разные идеи - не только мы, но и все партнеры. Мы обсуждали различные идеи, некоторые из них будут реализованы, некоторые - нет. Конечно, мы из разных политических партий, поэтому сильны в разных вопросах и спорим. Я думаю, это здорово, но это, конечно, сложно», - объяснила Каллас.

Согласно летнему экономическому прогнозу Министерства финансов, рост экономики Эстонии в следующем году составит 2,7 процента, в то время как реальное снижение валового внутреннего продукта (ВВП) в текущем году прогнозируется на уровне двух процентов. 

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