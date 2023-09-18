ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Стремительных прорывов ВСУ ждать не следует, война затянется надолго

В последние недели на высоком политическом уровне возник целый поток заявлений о том, что война в Украине будет продолжаться в течение более длительного периода времени. Этот поток информации по-настоящему запустили сами украинские руководители.

Видимо, к середине августа они поняли, что очень быстрого освобождения оккупированных территорий в ближайшие месяцы не произойдет, то есть сценария прошлогоднего стремительного падения Харьковской области и западного берега Днепра не повторится. Украинская армия должна сосредоточиться на нанесении стратегических потерь противнику, а также получить превосходство в воздухе, которого у украинцев сейчас нет. Свою роль играют чрезмерно затягивающиеся программы оружейной помощи Киеву, а также изменившаяся в сторону ориентированности на оборону стратегия российской армии.

И общественность Украины, и страны-доноры готовятся к долгосрочной кампании. Россию же в свою очередь пытаются убедить в том, что поддержка Украины будет продолжена. Любая неопределенность со стороны союзников Украины увеличивает мотивацию России продолжать военные действия.

Помощь России оружием

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вернулся домой после почти недельного визита в Россию. Последние три дня визита он был занят посещением военных объектов на Дальнем Востоке. С Владимиром Путиным он больше не встречался, но министр обороны России представил ему все виды самой современной техники российского флота и ВВС, уделив особое внимание ракетным установкам.