ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Стремительных прорывов ВСУ ждать не следует, война затянется надолго

Западные программы поставок оружия Украине реализуются с промедлением, в то же самое время российская военная стратегия становится все более оборонительной, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
В последние недели на высоком политическом уровне возник целый поток заявлений о том, что война в Украине будет продолжаться в течение более длительного периода времени. Этот поток информации по-настоящему запустили сами украинские руководители.
Видимо, к середине августа они поняли, что очень быстрого освобождения оккупированных территорий в ближайшие месяцы не произойдет, то есть сценария прошлогоднего стремительного падения Харьковской области и западного берега Днепра не повторится. Украинская армия должна сосредоточиться на нанесении стратегических потерь противнику, а также получить превосходство в воздухе, которого у украинцев сейчас нет. Свою роль играют чрезмерно затягивающиеся программы оружейной помощи Киеву, а также изменившаяся в сторону ориентированности на оборону стратегия российской армии.
И общественность Украины, и страны-доноры готовятся к долгосрочной кампании. Россию же в свою очередь пытаются убедить в том, что поддержка Украины будет продолжена. Любая неопределенность со стороны союзников Украины увеличивает мотивацию России продолжать военные действия.
Помощь России оружием
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вернулся домой после почти недельного визита в Россию. Последние три дня визита он был занят посещением военных объектов на Дальнем Востоке. С Владимиром Путиным он больше не встречался, но министр обороны России представил ему все виды самой современной техники российского флота и ВВС, уделив особое внимание ракетным установкам.
Хотя прямых разговоров о возможных оружейных сделках не было, все освещение событий прозрачно сигнализировало об основных интересах Северной Кореи в России. До Нового года должно стать ясно, начнут ли большие количества оружия или боеприпасов передвигаться из Северной Кореи в Россию. В любом случае, эти поставки не могут долго ждать. Северная Корея, пожалуй, единственная страна, которая открыто согласилась с нападением России на Украину, и ее лидер во время своего визита даже пожелал России успехов в войне.
Зеленский встретится с Байденом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в нескольких выступлениях повторил тезис о том, что США будто бы находятся в состоянии войны с Россией в Украине. С одной стороны, необходимо оправдывать свои проблемы на фронте в глазах внутренней аудитории. Однако в целом подобная риторика с различной интенсивностью транслируется с 2014 года, чтобы оправдывать военное нападение на Украину. Нынешние, относительно интенсивные и повторяющиеся заявления, видимо, пытаются создать негативный фон для планируемого визита украинского президента в США во второй половине сентября.
Помимо двусторонней встречи с Джо Байденом, ожидается, что Владимир Зеленский посетит очередную сессию Генассамблеи ООН и выступит там с речью. Поскольку российский президент продолжает оставаться в изоляции у себя дома, в настоящее время предпринимаются усилия по смягчению этого визуального контраста. Как хорошо все помнят, Зеленский не мог покидать свою страну в начале войны, но сейчас он достаточно активно занимается организацией зарубежных визитов. Тем самым очень эффективно создается положительный имидж Украины.
Подчеркивая роль США как союзника Украины, Россия пытается мотивировать антиамериканских политиков во всем мире открыто поддерживать Россию.
Боевые действия и налеты
Сегодня рано утром российская армия нанесла новый ракетный удар по Украине. Главной целью, вероятно, была Хмельницкая область, где расположена важная база ВВС. Но более подробная информация об атаке пока не разглашается.
Ожесточенные бои идут за Марьинку, пригород Донецка. На других участках российская армия не смогла продолжить наступление, а утраченные позиции вокруг Авдеевки не были возвращены россиянами. Шансы украинской армии на успех в Донецкой области выглядят возрастающими.
Активность контратак российской армии несколько снизилась, и инициатива на фронтах прочно остается в руках украинских сил.