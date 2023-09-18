Выходец из Эстонии арестован в Финляндии за нарушение санкций

Исполнительный директор финских компаний Габриэль Темин (имеет французский паспорт, но родом из Эстонии) подозревается в тяжких экономических преступлениях. Руководимые им фирмы занесены властями США в антироссийский санкционный список.

Сам Габриэль Темин лично присутствовал на судебном заседании. Он не скрывал своего лица в суде, но не захотел комментировать обвинения СМИ.

Когда Габриэль Темин вышел из зала суда, журналист Yle задал ему вопрос о предъявленных обвинениях. Темин повернулся и быстро вернулся в зал суда, но ничего не ответил.

Компании Luminor OY (никак не связана с одноименным эстонским банком) и Siberica, согласно министерству финансов США, поставляли в Россию зарубежную электронику. На Темина, а также на Катрин Эстер Темин, эстонку, занимавшую руководящий пост в компании Siberica, наложены персональные санкции.

Вопрос о заключении Темина под стражу будет рассматриваться в понедельник в районном суде Итя-Уусимаа. Запрос о заключении под стражу направила таможня.

В пятницу, 15 сентября, США включили в свой санкционный список более 150 компаний и физических лиц в связи с войной в Украине.

Так, под санкциями оказались две финских компании, которые отправляли в Россию электронику, например, камеры, используемые в беспилотниках, оптические фильтры и литиевые аккумуляторы. Siberica и Luminor являются небольшими предприятиями, связанными друг с другом. Их возглавляет один и тот же человек, который также оказался включен в санкционный список. Отметим, что связи с банком, работающим в странах Балтии, нет.

Опубликованный в пятницу список является одним из крупнейших санкционных списков США, связанных с войной в Украине.