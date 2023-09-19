Конфискация автомобилей с номерами РФ: бежать менять или поезд ушел?

Почти неделю назад, 13 сентября, вступил в силу запрет на въезд в Эстонию автомобилей с российскими номерами. День в день министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») заявил, что на заседании правительства в четверг, 14 сентября, он поднимет вопрос, что делать с автомобилями с российскими номерами в Эстонии. В качестве одного из вариантов рассматривалась конфискация. Пока информации о каких-либо решениях, по-крайней мере, в общедоступном информационном поле, не появлялось.