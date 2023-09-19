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Конфискация автомобилей с номерами РФ: бежать менять или поезд ушел?

, журналист
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Российские номера: нарисовались, не сотрешь.
Российские номера: нарисовались, не сотрешь. Фото: ITAR-TASS

Судьба автомобилей с российскими номерами, которые сейчас находятся на территории Эстонии, все еще висит на волоске: конфискуют – не конфискуют. Rus.Postimees попытался понять, сколько российских автомобилей успело получить эстонские номера в этом году, и можно ли успеть запрыгнуть в последний вагон паровоза теперь, после введения новых запретов.

Почти неделю назад, 13 сентября, вступил в силу запрет на въезд в Эстонию автомобилей с российскими номерами. День в день министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») заявил, что на заседании правительства в четверг, 14 сентября, он поднимет вопрос, что делать с автомобилями с российскими номерами в Эстонии. В качестве одного из вариантов рассматривалась конфискация. Пока информации о каких-либо решениях, по-крайней мере, в общедоступном информационном поле, не появлялось.  

Не ясно и то, сколько именно таких автомобилей находится сейчас в Эстонии: информации нет ни у Департамента транспорта, ни у Налогово-таможенного департамента.

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