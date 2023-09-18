Rus.Postimees.eeЭстонияДля подписчиков«Урезать зарплаты политиков»: жители Эстонии предлагают свой план сокращения расходов Кайе Мёльтер, Эльмо Рийг18 сентября 2023, 15:31FacebookComments 1 Участники уличного опроса. Фото: Elmo RiigПравящая коалиция обсуждает сегодня возможности для сокращения расходов. Редакция Sakala решила провести уличный опрос и спросить у обычных людей, что бы они предложили в качестве возможности сокращения расходов?Андрес Тоомсалу. Фото: Elmo RiigАндрес Тоомсалу, пенсионерFacebookComments 1 Ключевые слова Рийгикогуправительствозарплатагосбюджетсокращение расходов Pекомендуем