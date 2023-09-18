Участники уличного опроса.
Участники уличного опроса. Фото: Elmo Riig

Правящая коалиция обсуждает сегодня возможности для сокращения расходов. Редакция Sakala решила провести уличный опрос и спросить у обычных людей, что бы они предложили в качестве возможности сокращения расходов?

Андрес Тоомсалу.
Андрес Тоомсалу. Фото: Elmo Riig

Андрес Тоомсалу, пенсионер

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