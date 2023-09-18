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Уйдет с молотка: легендарный в Эстонии замок выставлен на продажу

rus.postimees.ee BNS
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Фото: Sirje Lemmik

Тартуский судебный исполнитель Оксана Кучмей в рамках открытого аукциона продает по стартовой цене в 2,6 миллиона евро замок Сангасте, который в настоящее время работает как отель.

Замок Сангасте находится в Валгамаа в волости Отепя. На первом этаже здания расположены представительные помещения - бальный зал в готическом стиле, испанский зал в мавританском стиле, охотничий зал в английском стиле. На втором этаже расположена бывшая библиотека с частично сохранившейся мебелью и Ржаная комната - бывший бильярдный зал, где сейчас на стенах размещена выставка о селекции ржи и жизни помещика и строителя замка Фридриха Георга Магнуса фон Берга. Через третий этаж можно попасть на смотровую башню.

В отеле-замке 16 номеров, площадь недвижимости составляет 16 200 квадратных метров, это коммерческая земля, сообщила организатор аукциона. Аукцион стартует 31 октября и продлится около недели.

Фото: Kevin Melk
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