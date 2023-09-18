Уйдет с молотка: легендарный в Эстонии замок выставлен на продажу

Замок Сангасте находится в Валгамаа в волости Отепя. На первом этаже здания расположены представительные помещения - бальный зал в готическом стиле, испанский зал в мавританском стиле, охотничий зал в английском стиле. На втором этаже расположена бывшая библиотека с частично сохранившейся мебелью и Ржаная комната - бывший бильярдный зал, где сейчас на стенах размещена выставка о селекции ржи и жизни помещика и строителя замка Фридриха Георга Магнуса фон Берга. Через третий этаж можно попасть на смотровую башню.