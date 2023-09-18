МНЕНИЕ ⟩ Составлению нормального госбюджета мешает только упрямство Партии реформ

Повышение зарплаты учителям под угрозой, крокодилью челюсти жадно откусывают деньги от высшего образования, где-то притаился налог на лимонад, а за ним, наверное, еще и старый добрый налог на бороду, пишет историк Лаури Вахтре («Отечество»).
Почему бы уж не ввести и налог в стиле популярного комикса Hägar The Horrible, известный как «просто налог»: потому что деньги нужны. Дорожное строительство останавливается, налог с оборота повышается. Про транспортный налог даже не говорим. Безумный, нелогичный, несправедливый, но он все равно придет так же неумолимо, как наступает день рождения Ким Чен Ына.
Конечно, во всем виноваты четыре времени года, международный империализм, националисты, предыдущие правительства, Дональд Трамп, коронавирус и война в Украине. В общем, виноваты все, кроме Партии реформ, чья навязчивая идея - изменение системы подоходного налога под видом устранения несуществующего налогового горба - ежегодно выгребает из кошелька государства 350 млн евро, которые словно разбрасываются с самолетов. Чтобы как-то компенсировать это, у многодетных детей приходится, образно говоря, конфисковывать велосипеды, что, несомненно, сделать легче, чем, например, лишить вида на жительство граждан враждебной Эстонии страны и выслать их. Правда, эти велосипеды восполняют дефицит средств лишь примерно на 60 млн евро в год, и именно поэтому нас и ждут все те радости, с которых я начал свои рассуждения.
Там, на мызе Вихула, где проходили переговоры коалиции о бюджете, могла возникнуть довольно странная ситуация. Посреди комнаты стоит большой розовый слон по кличке «Устранение налогового горба», при этом ценник на его ноге похож на стокилограммовую бомбу, но никто его не видит. Или все-таки кто-то осмелится дать сигнал, что, мол, видите, тут слон? Может, чтобы вывести его оттуда правильным путем, стоит дать ему возможность подышать? Чтобы избежать этого глупого разбрасывания денег, возможно, стоит ввести хитроумный налог на недвижимость, и всем было бы хорошо: снова можно будет продолжать строительство дорог, ничьи велосипеды не придется приносить в жертву, и даже не придется ни у кого отбирать деньги на высшее образование?
Трудно поверить в такую возможность. Это ведь до сих пор священная догма, основа идентичности Партии реформ, которая возникла вместе с рождением «партии белок» и чье имя - пропорциональный подоходный налог. Я сам страстно защищал пропорциональный подоходный налог в 1990-е годы и до сих пор уверен, что его введение по настойчивому настоянию Марта Лаара было верным и мудрым поступком. Но времена изменились, и в 2016 году были сделаны послабления по некоторым налоговым категориям. Есть те, кому это не нравится, и кто хочет вернуться к строго фиксированной ставке налога. Вероятно, по той причине, что за эти годы в голову не пришли никакие другие идеи, как, несомненно, было в случае с Партией реформ.
Ну, в конце концов, почему бы и нет. У нас свободная страна, все можно обсуждать, можно бить в барабаны, трубить в трубы. Мы даже не должны полностью исключать идею отмены подоходного налога, когда-то как раз и придуманного в качестве временной меры. Но, может быть, сейчас для этого все же неподходящее время? То же самое и с налоговой реформой: нужно ли ее проводить прямо сейчас, возможно, в самое трудное для государственной казны время? Нет, совсем не нужно. Это примерно настолько же разумно, как объявить, что у вас закончились деньги, а затем устроить роскошную вечеринку на сотню гостей по случаю дня рождения . Потом сдавать пустые бутылки, оставшиеся после вечеринки, и выживать на полученные гроши, на которые можно купить лапшу быстрого приготовления.
Подготовке разумного и дальновидного бюджета мешает лишь упрямство Партии реформ, ее отчаянное цепляние за образ всезнайки, а, проще говоря, ее неумение признавать свои ошибки.