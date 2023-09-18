МНЕНИЕ ⟩ Составлению нормального госбюджета мешает только упрямство Партии реформ

Трудно поверить в такую возможность. Это ведь до сих пор священная догма, основа идентичности Партии реформ, которая возникла вместе с рождением «партии белок» и чье имя - пропорциональный подоходный налог. Я сам страстно защищал пропорциональный подоходный налог в 1990-е годы и до сих пор уверен, что его введение по настойчивому настоянию Марта Лаара было верным и мудрым поступком. Но времена изменились, и в 2016 году были сделаны послабления по некоторым налоговым категориям. Есть те, кому это не нравится, и кто хочет вернуться к строго фиксированной ставке налога. Вероятно, по той причине, что за эти годы в голову не пришли никакие другие идеи, как, несомненно, было в случае с Партией реформ.

Ну, в конце концов, почему бы и нет. У нас свободная страна, все можно обсуждать, можно бить в барабаны, трубить в трубы. Мы даже не должны полностью исключать идею отмены подоходного налога, когда-то как раз и придуманного в качестве временной меры. Но, может быть, сейчас для этого все же неподходящее время? То же самое и с налоговой реформой: нужно ли ее проводить прямо сейчас, возможно, в самое трудное для государственной казны время? Нет, совсем не нужно. Это примерно настолько же разумно, как объявить, что у вас закончились деньги, а затем устроить роскошную вечеринку на сотню гостей по случаю дня рождения . Потом сдавать пустые бутылки, оставшиеся после вечеринки, и выживать на полученные гроши, на которые можно купить лапшу быстрого приготовления.