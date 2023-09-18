Наводнение в Ливии неделю спустя: международная помощь набирает обороты, число жертв растет

«Слава Богу, что Он дал нам терпение. Я сижу здесь и пытаюсь навести порядок, проверить, кто пропал без вести. Я пытаюсь понять ситуацию. Я не уезжал», - рассказал Al Jazeera житель Дерны Хамад Авад.

«В этом городе пострадала каждая семья», - сказал агентству AFP один из жителей, Мохаммад аль-Давали.

Министр здравоохранения непризнанной восточной администрации страны Осман Абдельджалиль заявил, что в Дерне, по его данным, погибли 3252 человека.

По данным УКГВ, всего от наводнения погибло около 11 300 человек.

Вещи на улице. Фото: BBC

Ливийские официальные лица и гуманитарные организации предупредили, что окончательное число погибших может быть гораздо выше: тысячи людей до сих пор числятся пропавшими без вести.

По словам Бадра Аль-Дина Аль-Туми, главы правительственной службы по чрезвычайным ситуациям и оперативному реагированию, группа, назначенная правительством для инвентаризации ущерба, заявила, что общее количество зданий в городе составляет 6 142, повреждено примерно 1 500, из которых 891 строение было разрушено полностью, 211 - частично, и около 400 зданий погрузились в грязь.

Среди разрушенных зданий - дом родни Мохаммеда Мифтаха. Когда после наводнения он поспешил за своей сестрой и ее мужем к их дому, оказалось, что он полностью смыт.

С тех пор он ничего о них не слышал. Он показывает видеозапись, на которой коричневая вода заливает входную дверь его собственного дома, а по улице течение проносит автомобили.