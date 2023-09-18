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Дискуссия специальной комиссии: «Увольнения – наше будущее»

Кая Коовит
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Специальная комиссия Рийгикогу по контролю за госбюджетом обсудила летний экономический прогноз Министерства финансов на 2023 год
Специальная комиссия Рийгикогу по контролю за госбюджетом обсудила летний экономический прогноз Министерства финансов на 2023 год Фото: Pilt videost

Рынок труда до сих пор оставался сильным, даже в условиях экономического спада, но это не будет длиться вечно и наступит период увольнений, заявили в понедельник на заседании специальной комиссии по контролю за госбюджетом в ходе обсуждения состояния экономики и перспектив.

«В ситуации, когда компании сокращают объемы, они больше не могут удерживать при себе сотрудников из-за сокращения инвестиций. Сокращения - это наше будущее, – сказал руководитель Эстонского экономического института Пеэтер Раудсепп. - Рынок труда также не в состоянии принять этих людей в других сферах», - добавил он.

Раудсепп заявил, что мы попали в новую ситуацию, мы как страна находимся в совершенно новой экономической среде, и все происходящее уже нельзя оправдывать цикличностью экономики и нельзя предполагать, что ситуация изменится в ближайшее время.

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