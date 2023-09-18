Дискуссия специальной комиссии: «Увольнения – наше будущее»

«В ситуации, когда компании сокращают объемы, они больше не могут удерживать при себе сотрудников из-за сокращения инвестиций. Сокращения - это наше будущее, – сказал руководитель Эстонского экономического института Пеэтер Раудсепп. - Рынок труда также не в состоянии принять этих людей в других сферах», - добавил он.