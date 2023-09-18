КРИСТИНА КАЛЛАС ⟩ Государство не может отречься от своих обязательств перед университетами

Соглашения о финансировании образования - это нечто большее, чем просто соглашения о финансировании по бюджетным статьям. Речь идет об общественном соглашении о том, что является важной инвестицией в развитие нашей экономики и общества, и что ценно для нас, чтобы наша страна существовала, чтобы наше благосостояние улучшалось, а наша культура была бы сильной.

В Эстонии мы как общество согласны с тем, что как маленькая нация со своим собственным языком мы должны инвестировать в образование и науку, чтобы повышать наше благосостояние и сохранить государственность и культуру. Эстонская система образования сильна и соответствует мировому уровню, от дошкольного образования и до высшего образования и науки.

Сильная система образования является основой нашего экономического роста и процветания, она также является основой развития нашего языка и культуры, поэтому в трудные времена мы не можем урезать основу, на которой базируется рост.

Правительство должно соблюдать свои соглашения. С вузами заключены административные договоры, чему предшествовало соглашение об увеличении финансирования для компенсации невыплаченных государством средств на высшее образование за предыдущие годы.