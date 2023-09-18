Сегодня днем в селе Имасту, недалеко от города Тапа, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором тяжелый грузовик, принадлежащий базирующимся здесь британским солдатам-союзникам, вылетел с дороги в поле подсолнечников и упал на бок. На его прицепе находилась боевая машина пехоты Warrior массой более 20 тонн.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Поездка грузовика НАТО завершилась в поле подсолнечников
По предварительным данным, грузовик выехал со стороны Лясна, начал поворачивать налево в сторону села Имасту, однако в том момент водитель не смог справиться с управлением, выехал на обочину, и большегруз упал на бок.