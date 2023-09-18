ГАЛЕРЕЯ ⟩ Поездка грузовика НАТО завершилась в поле подсолнечников

Сегодня днем ​​в селе Имасту, недалеко от города Тапа, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором тяжелый грузовик, принадлежащий базирующимся здесь британским солдатам-союзникам, вылетел с дороги в поле подсолнечников и упал на бок. На его прицепе находилась боевая машина пехоты Warrior массой более 20 тонн.