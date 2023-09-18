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Мадис Каллас: не стоит бояться обсуждения временного налога на банки

Лоора-Элизабет Ломп
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Мадис Каллас.
Мадис Каллас. Фото: Konstantin Sednev

По мнению министра регионального развития Мадиса Калласа (Социал-демократическая партия), следует провести дискуссию о возможности введения временного налога на банки и направления этих средств на разовые инвестиции.

«В нынешней экономической ситуации эти дополнительные финансовые вливания способствовали бы благосостоянию всего общества. В трудные времена те, у кого есть такая возможность, могут внести немного больше в наше общество, и нам не следует бояться дискутировать по этому поводу. Высокая инфляция и общий рост стоимости жизни - это факты, которые влияют на повседневную жизнь людей и их чувство безопасности», - написал министр в соцсетях.

По словам Каллас, в ходе текущих переговоров по бюджету правительство обсуждало, например, налог на автомобили. «Помимо этого, государство должно также предложить людям какую-то альтернативу - функциональный и качественный общественный региональный транспорт. Поэтому мы планируем модернизировать систему, чтобы пересадить больше людей с личных автомобилей на общественный транспорт», - подчеркнул он, добавив, что для этого необходимо развивать и расширять всю систему общественного транспорта и сделать его более удобным для пользователя.

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