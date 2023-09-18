Мадис Каллас: не стоит бояться обсуждения временного налога на банки

«В нынешней экономической ситуации эти дополнительные финансовые вливания способствовали бы благосостоянию всего общества. В трудные времена те, у кого есть такая возможность, могут внести немного больше в наше общество, и нам не следует бояться дискутировать по этому поводу. Высокая инфляция и общий рост стоимости жизни - это факты, которые влияют на повседневную жизнь людей и их чувство безопасности», - написал министр в соцсетях.