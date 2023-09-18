58 научных сотрудников Таллиннского технического университета получат докторскую степень

Проректор по научной работе Таллиннского технического университета Тийт Лукк признается, что очень рад постоянно растущему вкладу исследователей вуза в улучшение качества университетской науки в целом, что отражается и в ежегодном увеличении объемов статей, опубликованных в ведущих журналах, а также и в объемах финансирования исследований из расчета на каждого научного сотрудника университета.