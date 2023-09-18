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58 научных сотрудников Таллиннского технического университета получат докторскую степень

PM Haridusportaal
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Таллиннский технический университет.
Таллиннский технический университет. Фото: TalTech

Таллиннский технический университет в понедельник отмечает свое 105-летие праздничным торжественным актом, на котором 58 молодым исследователям будет присвоена докторская степень. Научная работа этих ученых вносит значительный вклад либо в конкретную область науки, либо в благополучие общества, либо в улучшение мира в целом.

Проректор по научной работе Таллиннского технического университета Тийт Лукк признается, что очень рад постоянно растущему вкладу исследователей вуза в улучшение качества университетской науки в целом, что отражается и в ежегодном увеличении объемов статей, опубликованных в ведущих журналах, а также и в объемах финансирования исследований из расчета на каждого научного сотрудника университета.

Опрос, проведенный весной среди руководителей исследовательских групп Таллиннского технического университета, показал, что почти 80 процентов исследовательских групп или уже так, или иначе занимаются темами, связанными с зелеными технологиями или устойчивым развитием, или же планируют значительно увеличить объемы такого рода исследовательских разработок в ближайшее время.

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