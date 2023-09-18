Таллиннский технический университет в понедельник отмечает свое 105-летие праздничным торжественным актом, на котором 58 молодым исследователям будет присвоена докторская степень. Научная работа этих ученых вносит значительный вклад либо в конкретную область науки, либо в благополучие общества, либо в улучшение мира в целом.
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58 научных сотрудников Таллиннского технического университета получат докторскую степень
Проректор по научной работе Таллиннского технического университета Тийт Лукк признается, что очень рад постоянно растущему вкладу исследователей вуза в улучшение качества университетской науки в целом, что отражается и в ежегодном увеличении объемов статей, опубликованных в ведущих журналах, а также и в объемах финансирования исследований из расчета на каждого научного сотрудника университета.