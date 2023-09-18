Центристка и мэр Раквере Трийн Варек: не могу с уверенностью сказать, что останусь в партии

«В прошлом, когда были более резкие высказывания, председатель партии пытался их разъяснить или сказать, что это личное мнение человека, а не партии. Судя по событиям прошлой недели, этого сделано не было, - сказала Варек и добавила, что такая тенденция беспокоит ее. - Когда я была кандидатом в члены правления, то посетила несколько встреч, на которых выступали оба кандидата на пост председателя. Михаил Кылварт говорил, что нужно создавать перемены, что есть план, но мы этот план так и не увидели».