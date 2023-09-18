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Центристка и мэр Раквере Трийн Варек: не могу с уверенностью сказать, что останусь в партии

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Фото: Ain Liiva

Мэр Раквере и член Центристской партии Трийн Варек сказала Rus.Postimees, что слышала от некоторых центристов, что те планируют уходить из партии. Сама она окончательного решения еще не приняла.

«В прошлом, когда были более резкие высказывания, председатель партии пытался их разъяснить или сказать, что это личное мнение человека, а не партии. Судя по событиям прошлой недели, этого сделано не было, - сказала Варек и добавила, что такая тенденция беспокоит ее. - Когда я была кандидатом в члены правления, то посетила несколько встреч, на которых выступали оба кандидата на пост председателя. Михаил Кылварт говорил, что нужно создавать перемены, что есть план, но мы этот план так и не увидели».

По ее мнению, среди центристов есть много людей, которые также хотели бы лучше понять, какие изменения ждут партию. Многих центристов разозлило извинение центриста и депутата Андрея Коробейника от имени всей Эстонии за запрет на въезд в страну машин с российскими номерами. Также вызвало недовольство и заявление вице-мэра Таллинна Андрея Катне, когда тот сравнил переход на эстоноязычное образование с нарушением прав человека. «Некоторые находят, что мы не должны бороться против перехода на эстонское образование. Это нормально, что в Эстонии учеба проходит на эстонском языке», - сказала Варек.

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